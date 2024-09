Non ha la patente, fermato e denunciato 

La lezione non gli è servita. La voglia di guidare è costata cara a un uomo di 33 anni residente a Selargius. I Carabinieri della Stazione locale, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 33enne residente a Selargius per guida senza patente. I militari gli hanno notificato il provvedimento nel carcere di Uta, dove l’uomo è attualmente recluso per altre vicende giudiziarie.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato segnalato per aver reiterato la guida di un’autovettura senza patente, in violazione delle prescrizioni imposte. Il documento gli era stato revocato dalla Prefettura di Cagliari nel marzo 2017, e già in precedenza era stato sorpreso alla guida senza titolo valido. Nonostante le denunce, però, non aveva rinunciato a mettersi alla guida.

