Non ha diffamato il cantante Bugo: assolto Morgan 

Assolto perché il fatto non sussiste. Marco Castoldi, in arte Morgan, non ha diffamato Cristian Bugatti, in arte Bugo.

Si chiude cosi, con la decisione del Tribunale di Imperia la querelle che ha visto contrapporsi i due artisti per i fatti avvenuti a margine del Festival di Sanremo del 2020 quando Morgan e Bugo avevano partecipato, in coppia, con il brano "Sincero”. Erano poi stati squalificati in quanto l'ex Bluvertigo aveva modificato il testo della canzone nel corso dell'esibizione nella quarta serata della kermesse canora.

«La verità trionfa sempre», ha commentato Morgan.

Bugo aveva denunciato Morgan per alcune affermazioni. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi, mentre la parte civile aveva richiesto un risarcimento di 55mila euro e la pubblicazione della sentenza sui quotidiani. Nel mirino dell'accusa erano finite anche alcune interviste rilasciate da Morgan: Bugo era stato apostrofato con espressioni tra le quali «dilettante figlio di p…, mentecatto plagiato, uno che non ce la farà mai». A prevalere è stata dunque la tesi della difesa, secondo cui si è trattato di mere critiche in ambito artistico-musicale.

