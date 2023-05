«Non ha appiccato gli incendi» 

Era già stato processato una volta e assolto, con formula piena, dall’accusa di incendio doloso. Ma quando qualche anno dopo alcuni vicini lo accusarono nuovamente di aver appiccato un rogo in campagna, Ignazio Zedda, 72 anni di Barumini, dovette difendersi nuovamente davanti ai giudici del Tribunale da quell’accusa, sospettato in tutto il paese di essere un incendiario. Nei giorni scorsi anche il secondo processo si è chiuso con l’assoluzione «per non aver commesso il fatto».

La vicenda

I fatti che hanno dato vita all’ultimo procedimento penale erano nati da alcune segnalazioni telefoniche fatte da vari cittadini di Barumini alla Forestale. Sostenevano di aver visto svilupparsi alcuni incendi in campagna dopo il passaggio in auto di Zedda. In realtà, ha poi chiarito il processo, l’uomo si trovava in quella zona per accudire i propri terreni. Nel febbraio 2018 era già stato assolto dal Giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, per un fatto analogo, ma con il secondo procedimento (legato ad un incendio del 16 aprile 2015 in località Aurras – Beccu Sa Canna) i sospetti di alcuni concittadini si erano fatti certezza. Peccato che anche quelle accuse fossero prive di fondamento, così come ha chiarito la giudice Stefania Selis.

Il procedimento

Nel corso del dibattimento, il difensore Luigi Porcella ha dimostrato che il 72enne si trovava in quei luoghi per coltivare i propri terreni e che non c’era alcun elemento di prova a sostenere che fosse stato lui ad appiccare il fuoco. Rogo che, alimentato dal vento, quel giorno distrusse circa cinquemila metri di macchia mediterranea. L'incendio precedente del quale era stato accusato , risalente dell’anno prima, divorò invece quasi 13 ettari di campi, venendo poi spento dai Vigili del Fuoco e dai volontari del Servizio regionale antincendio.