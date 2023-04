«Non guardiamo solo i lati negativi, pensiamo al domani» 

Mai delega fu più scomoda: perché in tempi di grandi cantieri, con le strade nevralgiche chiuse al traffico, in Municipio ci si sofferma sugli inevitabili benefici futuri, fuori si contano i lavori, aspettando la liberazione da reti e transenne che sembrano imprigionare metà Cagliari. «Ogni opera pubblica crea disagi e comporta malumori, soprattutto quando si tratta della chiusura di arterie certamente fondamentali per il traffico cittadino, come via Roma, viale Trieste e viale Buoncammino», premette l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Ma chiedo a tutti di cercare di avere pazienza, stiamo facendo il possibile per ridurre al minimo i disagi».

L’ennesimo invito, che arriva nel giorno della nuova mini rivoluzione - con la chiusura del tratto di via Roma davanti al Comune - dovuta all’installazione delle tribune in vista dell’uscita pubblica di Sant’Efisio. «Un appuntamento molto sentito da tutti noi e dalla nostra città, che dopo gli anni della pandemia si riapproprierà della festa più importante della Sardegna», commenta, anticipando che la presenza di vigili sarà costante. Devozione a parte, restano i malumori. «Si tratta di cantieri molto importanti, che consentiranno al termine dei lavori, di restituire una città riqualificata, più vivibile e attrattiva da tutti i punti di vista», ribadisce. «Sapevamo che si sarebbe creato il caos e che ci sarebbero state proteste, più o meno giustificabili, di chi oggi guarda solo ai lati negativi senza pensare al domani. E senza pensare che l’unico modo per non creare disagi è stare fermi», sottolinea. «Vorrei anche spiegare, soprattutto a chi ancora ci accusa di scelte scellerate legate all’apertura contemporanea di diversi cantieri, che no, non abbiamo aspettato l’ultimo anno. Molto più semplicemente si tratta di lavori in fase di realizzazione grazie ai fondi del Pnrr che ci hanno imposto iter e tempi precisi per evitare di perdere risorse preziose e fondamentali che in caso contrario sarebbero state dirottate su altre città», spiega. «Poi ovviamente comprendo le difficoltà dei residenti e dei commercianti, che forse più di tutti risentono di queste modifiche al traffico, ma al termine degli interventi anche loro avranno una città migliore».

