Non gli danno più da bere, algerino devasta il Ginger 

Ha messo sottosopra il Ginger, noto locale di via Regina Margherita, perché pretendeva che gli servissero degli alcolici anche dopo la chiusura.

È accaduto poco dopo l’una e mezzo del mattino di ieri, quando nell’attività il personale stava facendo le pulizie. Al rifiuto ad essere servito, un giovane è andato in escandescenze e ha rotto bicchieri, brandito posate e coltelli, poi uscito dal locale avrebbe scagliato pietre contro le vetrate e minacciato uno dei lavoratori. Alla fine sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura che hanno bloccato il ragazzo, in evidente stato di agitazione, portandolo in Questura dov’è stato denunciato a piede libero. «I ragazzi sono terrorizzati», spiega Nicola Schirru, titolare del Ginger, «Non spetta me dirlo, ma qualcosa va immediatamente cambiata perché non ci sentiamo più al sicuro, a casa nostra».

