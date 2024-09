«Non fu violenza, in 30 secondi l’hostess si poteva dileguare» 

MILANO. Quella condotta, che i pm contestavano come abusi sessuali, «non ha (senz’altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale», ossia «20-30 secondi», che «le avrebbe consentito anche di potersi dileguare». Così la Corte d’Appello ha motivato la conferma dell’assoluzione, «perché il fatto non sussiste», di un sindacalista di 47 anni che lavorava all’aeroporto di Malpensa ed era accusato di violenza sessuale da una hostess. Per i giudici mancano i «requisiti» della «violenza, minaccia o abuso di autorità» per configurare il reato, e «la qualifica e il ruolo rivestito dall’imputato non comportavano, in concreto, alcuna supremazia» sulla donna.

RIPRODUZIONE RISERVATA