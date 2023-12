Non fu un infortunio ma un omicidio  

Torino. Quello che sembrava un incidente mortale sul lavoro in realtà si è rivelato un omicidio.

La vittima è un operaio edile di 46 anni, originario della Campania ma residente a Torino, dove viveva con la sua compagna.

A ucciderlo sarebbe stato un suo collega trentenne, che al culmine di una lite per futili motivi, lo avrebbe spinto giù per le scale del cantiere in cui lavoravano.

L’uomo accusato del delitto, residente a Collegno (in provincia di Torino) è stato fermato con l'accusa di omicidio preterintenzionale, dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Oltre Dora, coordinati dal sostituto procuratore Francesco La Rosa.

Gli investigatori avevano da subito avuto dei dubbi sulla versione dei fatti: troppi aspetti che non quadravano. In particolare nei racconti dei colleghi dell'uomo, che non collimavano tra di loro.

La drammatica vicenda risale al 14 dicembre scorso. Quella mattina il 46enne non era andato al lavoro. Aveva telefonato alla sua ditta edile, impegnata in un lavoro di ristrutturazione di un palazzo in corso Ferrara 50, nel quartiere Vallette alla periferia nord di Torino, dicendo che stava male.

«Ho un po' d'influenza», aveva raccontato. Qualche linea di febbre, ma niente di grave, visto che nel pomeriggio si era presentato in cantiere, ufficialmente per salutare i due colleghi.

Poi, secondo il primo racconto fatto agli investigatori dal collega e rivelatosi falso, avrebbe perso l'equilibrio, probabilmente per un malore dovuto al suo stato di salute, sulla rampa di scale del palazzo, battendo violentemente la testa. Era stato soccorso ai piedi delle scale proprio dai colleghi, che avevano chiamato immediatamente l'ambulanza.

La situazione era però apparsa subito grave. Trasportato in ospedale, dopo una notte di agonia, è deceduto. Gli investigatori hanno cercato di fare luce su quanto accaduto per capire cche cosa fosse avvento realmente e soprattutto se dietro all'incidente fossero coinvolte altre persone. Anche perché la versione raccontata, «ha perso l'equilibro ed è caduto», non aveva affatto convinto i militari dell'Arma, ai quali è bastato riascoltare le testimonianze degli operai per capire che c'erano delle contraddizioni e che la verità era ben altra cosa.

Quel pomeriggio nel cantiere c'erano tre persone, compresa la vittima, ma nessun testimone oculare.

Dagli approfondimenti è così emerso che il 46enne inizialmente aveva incontrato tutti e due i colleghi, ma poi si era intrattenuto solamente con il 30enne. Il vero motivo di quell'incontro era collegato alla restituzione di un debito.

Per gli inquirenti la discussione si sarebbe trasformata in un acceso litigio, perché la vittima aveva chiesto indietro una somma di denaro che aveva prestato al collega ora accusato del delitto. Soldi che l'uomo, invece, si sarebbe rifiutato di ridare, spingendo giù per le scale il collega.

Intanto le indagini dei carabinieri proseguono, mentre nei prossimi giorni si terrà l'udienza per la convalida del fermo del trentenne.

