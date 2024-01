«Non fu tentato omicidio, ma eccesso di legittima difesa» 

Non ha tentato di uccidere il padrone di casa, ma ha temuto per la sua incolumità e si è difeso con un coltello, colpendo il rivale al fianco. Albino Piras, 77 anni di Siurgus Donigala, non dovrà scontare la condanna a 5 anni e mezzo per tentato omicidio inflitta dal Tribunale: la Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo all’imputato l’eccesso colposo di legittima difesa e gli ha inflitto 4 mesi con pena sospesa. Revocata la misura cautelare del divieto di avvicinamento che gli era stata applicata dopo il primo processo.

Il collegio presieduto dalla giudice Tiziana Marogna ha dunque accolto la ricostruzione dell’avvocato difensore Luigi Sanna, da subito convinto che il proprio assistito non avesse in alcun modo intenzione di uccidere. Nell’estate 2021, l’anziano aveva ferito con un coltello il proprietario dell’appartamento di via Montello nel quale viveva in affitto. L’uomo, di 58 anni, nei mesi precedenti aveva avuto problemi legati alla suddivisione delle spese.

Dopo il diverbio, il padrone di casa avrebbe mandato un amico elettricista nell’abitazione del pensionato che, però, non aveva aperto. A quel punto – stando alla ricostruzione della Procura – sarebbe arrivato anche la vittima che con un calcio avrebbe aperto la porta dell’abitazione. Albino Piras, spaventato, aveva afferrato un coltello da cucina e aveva colpito il proprietario dell’appartamento ad un fianco. Poi aveva richiuso la porta e si era seduto in cucina ad aspettare l'arrivo della polizia.

Il ferito, soccorso dall’amico elettricista, era stato portato in un’altra abitazione fino all’intervento del 118, che lo aveva accompagnato al Brotzu: i medici gli avevano assegnato una prognosi di 30 giorni. Consegnata l’arma agli agenti, il 77enne era poi stato arrestato, ma si era subito difeso sostenendo di aver avuto paura e di essersi solo difeso. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la ricostruzione della pm Diana Lecca e l’aveva condannato a 5 anni e mezzo per tentato omicidio. Ora la Corte d’appello ha ritenuto più convincente la tesi del difensore Luigi Sanna, riconoscendo l’eccesso colposo di legittima difesa.

