«Non fiori ma beneficenza in nome del nostro Francesco» 

«Una persona pronta ad aiutare chiunque nel momento del bisogno», ma anche, per alcuni «un fratello maggiore che portava serenità e gioia». Così gli amici più cari ricordano Francesco Mameli, 38enne che ha tragicamente perso la vita domenica sulla provinciale 2, a pochi metri dalla rotonda di Sestu. Classe 1987, originario di San Sperate, aveva lavorato anche a Londra. Solo pochi giorni fa aveva preso la moto, quella rossa, sulla quale viaggiava domenica.

Lavorava nell’ambito della ristorazione, in sala, dove sono tanti gli ospiti a ricordarlo. «Sei arrivato in un momento difficile e hai portato felicità con il tuo sorriso e la tua energia travolgente”, raccontano da Museum, ristorante/pizzeria sansperatino dove lavorava. «Umile sempre e pronto ad aiutare tutti in qualsiasi momento. Hai lasciato un buco nel nostro cuore che cercheremo di riempire pensando al tuo enorme e bellissimo sorriso. Non sarà lo stesso senza di te». Lo ricorda anche il sindaco Fabrizio Madeddu: «Ancora una volta il dolore sconvolge la comunità con la scomparsa di un ragazzo. Non lo conoscevo, ma sono vicino alla mamma Mariolina».

Dalla famiglia fanno sapere: «Si prega di non acquistare fiori ma devolvere un’offerta a Emergency.it a nome di Francesco Mameli». (m. pil.)

