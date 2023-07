Non finisce con Palomino 

Gli infortuni di Marko Rog (che rischia di aver già chiuso la stagione) e Gianluca Lapadula (fuori almeno fino a novembre) costringono il Cagliari a cambiare i piani sul mercato. E così il ds Nereo Bonato, che ha praticamente chiuso per l’arrivo in rossoblù di José Palomino, ora deve trovare rinforzi in mezzo e davanti.

Cercasi punta

Con l’arrivo di Shomurodov dalla Roma si puntava a cercare un altro attaccante con calma. Ma lo stop di Lapadula (24 reti tra campionato e playoff lo scorso anno) costringe ad accelerare i tempi. Radio-mercato ha subito accostato ai rossoblù Petagna, classe ‘95. Ma l’alto ingaggio del giocatore (legato al Monza fino al 2026) rende l’operazione al momento altamente improbabile. Più abbordabile il giovane Colombo, attaccante classe 2002 del Milan, reduce da una stagione in prestito al Lecce (5 reti in 33 presenze) e ora impegnato col club rossonero nella tournée negli States. Il Cagliari punterebbe a un prestito con diritto di riscatto, ma Colombo dovrebbe prima rinnovare un contratto in scadenza nel 2024. Nella lista di Bonato, poi, resta Nzola. Il giocatore dello Spezia è nel mirino della Fiorentina, ma se la Viola dovesse virare su altri obiettivi (come l’argentino Beltran) il Cagliari potrebbe farsi sotto e provare a portare l’attaccante angolano in Sardegna.

Accelerata Prati

Anche l’infortunio di Rog cambia i programmi del club rossoblù, che ora ha accelerato con la Spal per portare in Sardegna il giovane play Prati, classe 2003. Sul giocatore in tanti hanno messo gli occhi, ma il Cagliari è quello che ha guadagnato terreno più di tutti. Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento per mettersi nelle mani di Ranieri e i buoni rapporti tra i due presidenti, Giulini e Tacopina, potrebbero portare ad abbattere le richieste del club ferrarese, retrocesso in Serie C e in cerca di fondi per poter costruire una squadra da promozione. Probabile che le parti trovino un accordo, magari per un prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Cagliari. Di certo, l’infortunio del croato ha convinto il club rossoblù a rompere gli indugi. E inoltre potrebbe cambiare anche il destino di Lella: il centrocampista sembrava destinato a partire in prestito, ma a questo punto potrebbe restare in organico, favorendo invece l’uscita, sempre in prestito, di Kourfalidis.

Arriva Palomino

La difesa si prepara ad accogliere il suo centrale d’esperienza: Palomino è pronto a lasciare l’Atalanta e mettersi a disposizione di Ranieri. Accordo raggiunto tra i club e col giocatore (contratto fino al 2025), mancano gli ultimi dettagli e le visite mediche, propedeutiche alla chiusura definitiva. Con l’arrivo di Palomino si dovrà trovare sistemazione a Goldaniga e Capradossi.

