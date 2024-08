«Non fidatevi mai di chi telefona e avvisate il 112» 

«Non fidarti delle apparenze e cerca sempre di verificare l'identità di chi si presenta come un pubblico ufficiale». La prima raccomandazione che i veri carabinieri fanno per non cadere vittime della truffa del momento è quella di diffidare delle apparenze.

«Non aprire mai la porta agli sconosciuti», si legge in una nota dell’Arma, «anche se si presentano come carabinieri, chiedete sempre una conferma attraverso il numero unico di emergenza 112». Non solo. «Non fidatevi del solo tesserino di riconoscimento», proseguono i militari, «un tesserino può essere facilmente falsificato. Verificate sempre con le autorità». Necessario, infine, limitare al massimo la confidenza al telefono, anche con chi si presenta come maresciallo o appartenente alle forze dell’ordine. «Se ricevete chiamate da persone che si presentano come parenti e vi chiedono denaro», concludono i carabinieri, «prendete tempo e chiamate il numero di emergenza o un parente di fiducia».

Si tratta di consigli fondamentali per prevenire truffe e proteggere i cittadini, specialmente gli anziani, dai malintenzionati, sempre pronti a sfruttare affetti e buona fede delle persone per rubare loro soldi e preziosi.

