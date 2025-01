«Non fermatevi a un wow! La magia è l’arte che indaga nell’animo degli uomini» 

Ogni trucco è una storia, ogni storia una magia. Ed è per questo che l’arte dell’illusione di Michele Cabras, in arte Mycras, non si limita a sorprendere: incanta, insegna, emoziona, trasforma. Il giovane e pluripremiato artista nato a Quartu non è solo un maestro del colpo di scena, ma un vero narratore di emozioni, capace di mescolare magia, musica e teatro in un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento. “10 – Oltre La Magia” celebra i suoi dieci anni di carriera attraverso dieci capitoli, ciascuno legato a un momento chiave del suo percorso. Dopo il successo a Sassari e a Torino, Mycras debutta oggi alle 19 al Teatro Si’e Boi di Selargius con il suo nuovo spettacolo, per poi proseguire per un tour nazionale, che toccherà città come Milano e Roma, portando un pezzo di Sardegna sui palcoscenici più prestigiosi d’Italia. Infatti è proprio tra le strade di Cagliari che Mycras ha iniziato a scoprire il suo talento, incantando i passanti con un semplice mazzo di carte e postandone i video su Youtube. Mycras ha fatto della sua terra d’origine un simbolo, un punto di partenza e ispirazione che porta in ogni spettacolo. «La mia città è come una mamma: mi accoglie e mi richiama sempre, ovunque io vada», racconta con il sorriso di chi conosce bene il valore delle proprie radici. Con oltre 1000 esibizioni in tutto il mondo e un prestigioso riconoscimento come il premio Vinicio Raimondi, Mycras oggi torna a casa come uno degli illusionisti più apprezzati a livello internazionale.

Come è nata la sua passione per la magia e quando ha deciso di trasformarla in un lavoro?

«Avevo 11 anni e vidi uno spettacolo di David Copperfield. È stato amore a prima vista. Come tanti bambini, mi sono appassionato alla magia, ma per me è piano piano diventata un’ossessione: chiesi subito la scatola del mago e cominciai a sperimentare. Durante l’adolescenza, portavo sempre un mazzo di carte con me, erano una sorta di protesi del mio corpo. Ogni momento libero, a scuola o a casa, era dedicato ad allenarmi e migliorare. Verso i 17 anni ho capito che non era una fase: la magia era la mia strada».

Cosa rende “10 – Oltre La Magia” diverso dai suoi spettacoli precedenti?

«Questo spettacolo è profondamente personale, non è solo un insieme di numeri di magia. È un viaggio attraverso i miei 10 anni di carriera, con capitoli dedicati ai momenti più importanti e alle emozioni che mi hanno formato. Oltre all’illusionismo, ho voluto contaminare lo spettacolo con altri linguaggi artistici: musica, danza, teatro. Credo che l’equilibrio tra tutti questi elementi renda lo spettacolo unico, senza mai far perdere il ruolo centrale alla magia, ovviamente».

Cagliari ha un ruolo speciale anche nella sua carriera internazionale, vero?

«Assolutamente sì. Durante la pandemia, ho voluto rendere omaggio alla mia città con la serie “Something Unusual” girata a Cagliari. L’arte magica si è intrecciata con i monumenti simbolo e i luoghi più rappresentativi della mia terra, che sono riuscito a mostrare al mondo grazie alla distribuzione su Amazon Prime Video. È stato emozionante vedere quanto la mia città abbia contribuito a creare un progetto che ha superato i confini nazionali».

Come direbbe che si è trasformata la sua magia in questi 10 anni?

«In questi 10 anni la mia magia ha subito una vera metamorfosi. All’inizio era tutto incentrato sull’effetto, sullo stupore immediato, quel wow che colpisce lo spettatore e lascia a bocca aperta. Col tempo, però, ho capito che volevo andare oltre. La magia è diventata per me uno strumento per raccontarmi, raccontare storie, evocare emozioni e affrontare temi che mi stanno a cuore. Ho iniziato a contaminare l’illusionismo con l’arte, e oggi ogni mio spettacolo è una finestra su un viaggio personale e universale».

