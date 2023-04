«Non fate più prigionieri, uccideteli tutti» 

MOSCA. In Russia cresce l’allarme per i droni ucraini, mentre nella battaglia di Bakhut le forze russe non devono più fare prigionieri i soldati di Kiev ma «ucciderli tutti». Anzi, bisogna «macellare l’esercito ucraino» per «non dargli l’opportunità di riunirsi per una controffensiva». Parola di Yevgeny Prigozhin, capo dei mercenari della Wagner, in prima linea nella battaglia per la cittadina del Donbass che sembra diventata il fulcro del conflitto. Tanto che il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito che per l’Ucraina è «impossibile» rinunciarvi.

Armi, Borrell «deluso»

La sorte di Bakhmut si intreccia dunque con quella della possibile controffensiva di Kiev, per la quale l’Ucraina lamenta di essere a corto di mezzi militari. Lo afferma un «furioso» ministro degli Esteri Dmytro Kuleba in un intervento al Consiglio Esteri della Ue lamentando, secondo una fonte bene informata, «la bassa quantità di munizioni» ricevute e la mancanza di missili a lungo raggio. Anche l’Alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell ha espresso «delusione» per la velocità della consegna di munizioni, sottolineando che finora sono stati forniti mille missili e auspicando che «tutti i Paesi membri comprendano l’urgenza».

Paura dell’escalation

Intanto la Russia si sente sempre più minacciata sul proprio territorio dagli attacchi con i droni, che Kiev non ammette ufficialmente. Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che gli ucraini hanno cercato di colpire con tre droni sottomarini la base della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Ucraina, ma sono stati intercettati senza provocare danni. Più allarmante il ritrovamento – domenica in una foresta a soli 35 chilometri a est della periferia di Mosca – di un velivolo senza pilota con 18 chili di esplosivo. E ieri sera è stato chiuso lo spazio aereo su Vnukovo, uno dei tre aeroporti della capitale, dopo la segnalazione di un drone nell’area. Gli Stati Uniti, timorosi che le azioni sul territorio russo portino a un’escalation, avrebbero convinto le forze ucraine a posticipare attacchi programmati per l’anniversario dell’inizio del conflitto, il 24 febbraio. Emerge, secondo il Washington Post, dagli ormai famosi documenti segreti circolati in rete. Ma il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak smentisce: «Perché dovremmo farlo? Cosa risolverebbe un’azione così una tantum?».