«Non facciamoci rubare la Sardegna» 

“No all’eolico selvaggio e al furto della terra”, si legge in uno degli striscioni appesi nelle transenne che delimitano il cantiere di via Roma a Cagliari. È lì che ieri si sono dati appuntamento oltre duecento rappresentanti dei comitati territoriali nati in tutta l’Isola per dire “No alle pale eoliche in Sardegna” e chiedere alla politica regionale di «bloccare tutte le autorizzazioni ai progetti, dall’eolico al solare, che intendono realizzare mega impianti per la produzione di energia rinnovabile», rimarcando che questa è «un’operazione per devastare il territorio».

Appello trasversale

Nessun colore politico, nessuna bandiera, ma in tanti hanno indossato una semplice maglia bianca con la scritta: “No speculazione energetica”. «Chiediamo al Consiglio regionale di approvare una moratoria per fermare questa corsa forsennata da parte delle multinazionali», afferma Marco Pau, portavoce del Comitato Su bentu nostu, «i nostri rappresentanti in Regione possono bloccare, attraverso una norma semplicissima, questo scempio».

Una delegazione dei comitati in tarda mattinata è stata ricevuta dai capigruppo in Consiglio, ai quali hanno consegnato un documento, scritto a più mani, che contiene la richiesta di «prendere in considerazione il reale fabbisogno della Sardegna sulla base di obiettivi concreti e percorribili, stabiliti attraverso un confronto con i Comuni, i cittadini e i vari comitati».

Per Gigi Pisci, coordinatore dei comitati, questo processo di transizione energetica rappresenta una minaccia per i sardi, per il territorio e per l'ambiente. «Questa brutta pagina della democrazia in Sardegna deve essere strappata via dall’almanacco del malgoverno. Vogliamo riscrivere una pagina completamente nuova, dove finalmente possa esserci una transizione energetica davvero inclusiva e commisurata alle esigenze dei sardi e della Sardegna, legata alle nostre esigenze produttive e rispettosa del nostro paesaggio e del nostro ambiente», ribadisce Pisci: «Chiediamo una vera rivoluzione energetica ed ecologica e non, invece, l’ennesima speculazione che strumentalizza il riscaldamento globale».

Sullo stesso concetto insiste anche Antonio Muscas, anch’egli del coordinamento regionale dei comitati: «Questa non è una transizione energetica, ma uno sterminio del territorio. La transizione va fatta come si deve, non lasciando che questi soggetti vengano a impossessarsi del nostro mare e della nostra terra. Noi ci opponiamo fortemente a tutto questo che distruggerà irreversibilmente la Sardegna. Le multinazionali che avranno l’autorizzazione a mettere le pale avranno pieno diritto su quel pezzo di terra, spazzando via noi sardi da tutto questo processo di distruzione».

Un ordine del giorno

Dall’altra parte, i capigruppo, insieme al presidente Michele Pais e all’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, dopo aver incontrato i rappresentanti dei Comitati in una pausa dei lavori dell’Aula, si sono impegnati a portare all'esame del Consiglio regionale un ordine del giorno che, «dopo gli approfondimenti necessari, elabori un testo condiviso che coniughi la tutela del territorio, contro ogni speculazione e a favore di un processo che porti alla necessaria transizione energetica, dove protagonisti siano le Istituzioni sarde e le popolazioni della nostra Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA