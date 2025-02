Non esiste antivirale, prevenzione d’obbligo 

Quali conseguenze per i bambini?

La trasmissione del virus del Morbillo avviene per via aerea attraverso goccioline di saliva. I sintomi iniziali ricordano l’influenza, in seguito compare il tipico esantema. Non esiste una terapia antivirale specifica, per questo la prevenzione è fondamentale per ridurne la trasmissione. Il calendario vaccinale italiano prevede una dose somministrata a 12-15 mesi e un richiamo a 5-6 anni di età. La diagnosi è guidata dalla presentazione clinica. È possibile eseguire esami sierologici o di identificazione del virus. In caso di sospetto bisogna rivolgersi al proprio pediatra o medico di famiglia, ed evitare il contatto con soggetti a maggiore rischio di malattia severa.