«Non ero lucida», Tatiana esce dal silenzio e chiede scusa a tutti 

Lecce. Dopo sei giorni di silenzio Tatiana Tramacere sceglie le telecamere di “Chi l'ha visto”, la trasmissione di Rai3 che aveva dato voce all’angoscia della sua famiglia preoccupata per la sua scomparsa, per ricomparire in pubblico e chiedere scusa a tutti e tentare di spiegare quello che ha fatto. La 27enne di Nardò era scomparsa il 24 novembre scorso e mentre tutti la cercavano, i genitori, il fratello, gli amici e le forze dell'ordine, lei ha vissuto per 11 giorni a poche centinaia di metri da casa sua, nascosta nell'appartamento del suo amico 30enne Dragos Ioan Gheormescu.

«So che il mio comportamento ha generato preoccupazione, confusione e paura e mi dispiace profondamente - ha detto con la voce a tratti rotta dall'emozione e da un pianto soffocato - vorrei chiedere scusa a tutti, alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò. La verità - ha aggiunto - è che non ho agito con lucidità, mi sono lasciata travolgere da emozioni troppo forti e dalla fragilità che in quel momento non ero più in grado di gestire. La mia scomparsa non è stata una bravata, né un gesto per attirare l'attenzione. È stata una battaglia interiore - spiega ancora - che porto avanti da quasi due anni, forse un po' di più. Una guerra silenziosa con qualcosa che mi supera, che a tratti mi spezza e che non ho ancora imparato a dominare senza tremare».

Poi qualche parola sull'amico Dragos che l'ha ospitata ed è stato fino all'ultimo sospettato di essere stato lui a farla sparire. «Mi ha ospitato - ha ripetuto dinanzi alle telecamere così come aveva fatto con i carabinieri che l'hanno ascoltata dopo il ritrovamento - mi ha accolta, mi ha dato una mano», chiarendo ancora una volta che non è stata sottoposta ad alcuna costrizione. Dopo l'iniziale sollievo per il suo ritrovamento, sui social si è scatenata un'ondata di critiche.

