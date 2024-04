«Non eravamo fenomeni prima, non siamo pessimi oggi» 

Una mazzata che, oltre la classifica, rischia di minare anche l’autostima. Ma Claudio Ranieri volta subito pagina e va avanti a testa alta. E proprio non se la sente di buttare la croce addosso alla sua squadra, almeno pubblicamente. «Non eravamo fenomeni prima, non possiamo essere diventati pessimi oggi», mostra il petto l’allenatore del Cagliari. «Abbiamo giocato la partita. Non sono riuscite le cose che pensavamo potessero riuscire. Semplicemente. Andiamo avanti per la nostra strada. Anche perché le altre non è che ci abbiano preso chissà quanti punti. Siamo sempre lì e con una partita in meno, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. E domenica ce la giochiamo davanti ai nostri tifosi».

I meriti del Grifone

Serata da dimenticare a Marassi per il Cagliari. «Bisogna fare i complimenti al Genoa che è entrato subito in partita», fa spallucce Sir Claudio senza girarci troppo attorno. «Facevano girare la palla velocemente e, soprattutto, la mettevano dentro l’area di rigore. Noi arrivavamo sempre secondi sul pallone, ma proprio per la bontà del loro gioco. Non ci è riuscito nulla. Il Genoa ha sempre tenuto il boccino in mano, ci ha fatto girare a vuoto», tiene a precisare non a caso il tecnico romano. «Sono convinto che quando leggerò i report sulla corsa dei miei giocatori, saranno superiori a quelli delle altre partite. Perché in questi casi cerchi di fare di più e di dare di più. Pazienza. A loro ho già detto: mettiamola subito nel dimenticatoio, pensiamo subito alla prossima partita». La chiave del match? «Il Genoa voleva vincere, noi pure. Il bandolo della matassa l’hanno preso loro e non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. È inutile pertanto fare il mea culpa, ma è giusto dare a Cesare quello che è di Cesare e a Gilardino gli onori di quello che ha creato». L’infortunio di Oristanio? «Lui mi ha detto che poteva continuare, poi quando ho visto che non ce la faceva non potevo portarlo oltre le sue umane possibilità. Vedremo poi quando torniamo a casa la situazione e speriamo che non sia nulla di grave».

Testa al Lecce

Ora la gara con il Lecce diventa quasi decisiva. «Fortunatamente la giocheremo nel nostro stadio e il pubblico ci soffierà dietro. Affronteremo una squadra che si sta salvando, che sta davanti a noi e che si sta meritando la posizione in classifica che ha», ricorda Ranieri. «Dobbiamo far bene perché ogni punto è oro. Mancano pochissime partite alla fine. Siamo stati per tre quarti di campionato sott’acqua, adesso abbiamo tirato fuori la testa, ma non è sufficiente». Il paradosso di aver perso, e male pure, contro il Genoa dopo aver battuto l’Atalanta e tenuto testa a Inter e Juventus. «Il passato è dietro, vado sempre ripetendo, e dobbiamo avere il giusto equilibrio. Per cui quando si vince siamo bravi. Stavolta abbiamo perso ma siamo bravi lo stesso». Ora contano le ultime quattro partite. «Mettiamoci tutto quello abbiamo perché manca poco. Non dobbiamo avere rimpianti alla fine del campionato. Dobbiamo aver dato tutto. Quello che succederà poi, succederà».

