Non era un tombarolo: negoziante assolto 

Non era un tombarolo né ha detenuto per anni illegittimamente una ventina di pezzi d’epoca nuragica nel salotto della sua abitazione. Quei reperti, trovati dal padre e rimasti nella villetta di famiglia del commerciante Luca Mura anche dopo la morte del genitore, erano anzi stati regolarmente denunciati ai carabinieri nel 1985 e, all’epoca, affidati provvisoriamente allo scopritore in attesa che la Soprintendenza venisse poi a prenderseli. Peccato che, per un inghippo, nessuno dei responsabili della sezione beni archeologici del Ministero della Cultura fosse mai stato informato, almeno sino al 2018 quando quei “pezzi” erano stati trasferiti in teche nell’attività del commerciante, venendo segnalati e sequestrati con conseguente denuncia del detentore.

Nessun reato

Il procedimento penale è durato sette anni e la sentenza in Tribunale è stata depositata solo ieri, al ritorno dalla pausa delle festività. Per il giudice: «Il fatto non sussiste». Assoluzione piena, dunque, e non perché il negoziante non avesse la consapevolezza che quel materiale così antico e prezioso andasse consegnato al Ministero, ma perché le ricostruzioni testimoniali e i documenti ritrovati hanno permesso di riscontrare che il padre dell’imputato, dopo la scoperta dei reperti nei primi anni Ottanta, in una vigna che curava tra Monastir e San Sperate, aveva regolarmente segnalato ai carabinieri del luogo il ritrovamento. Alla richiesta di consegnarli, però, l’uomo si era sentito rispondere che avrebbe dovuto custodirli sino all’arrivo degli addetti della Soprintendenza per una valutazione: eventualmente tutto il materiale doveva essere consegnato poi agli archeologi. Da quel momento in poi, però, alcuni bronzetti, degli utensili e altri manufatti sono sempre rimasti nella disponibilità della famiglia Mura, sino a quando il commerciante non li ha messi in alcune teche per abbellire la sua attività.

La norma

La detenzione del materiale archeologico senza giustificazione in Italia è un reato disciplinato dal Codice dei Beni Culturali, punibile addirittura con 6 anni di reclusione. Questo perché tutti gli oggetti di interesse archeologico appartengono allo Stato, a prescindere dalla proprietà dei terreni nei quali vengono trovati. Se poi venissero smerciati si rischia di incorrere in altri reati del Codice Penale. L’onere della prova sulla legittimità del possesso – come accaduto al commerciante – ricade sul detentore che deve dimostrare la provenienza lecita e, nel caso di rinvenimento, di aver informato le autorità.

