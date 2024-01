Non era tonno locale, due condanne 

L’accusa era quella di aver indicato nelle scatolette che il tonno confezionato provenisse da Portoscuso e Carloforte, quando in realtà era pescato nel Mediterraneo. Per i giudici della Corte d’appello di Cagliari si tratta di una frode in commercio, tanto che hanno ribaltato la sentenza di assoluzione in primo grado nei confronti di Salvatore Faedda e Fernando Fois, condannandoli ora a sei mesi di reclusione con pena sospesa. Il collegio della Prima sezione penale ha anche dichiarato la responsabilità amministrativa della società “Le maraviglie srl” e ha condannato l’azienda ad una sanzione di 30 mila euro.

Il sequestro

Nel maggio 2016, al termine di un lungo accertamento, erano state sequestrate oltre 3200 scatole di tonno, per circa 14 mila chili di prodotto, dai militari della Guardia di finanza (poi dissequestrato). Stando all’indagine del sostituto procuratore Andrea Massidda, sugli scaffali di numerosi esercizi commerciali in Sardegna e oltre Tirreno sarebbero finite scatole con un contenuto diverso rispetto a quanto indicato nelle etichette che evidenziavano una lavorazione basata sulle antiche ricette dell'isola di San Pietro. Per la Procura le scatolette, invece, non contenevano il ricavato delle tonnare di Portoscuso e Carloforte, ma quello proveniente da altre zone del Mediterraneo.

L’assoluzione

In primo grado il Tribunale aveva assolto i due imputati ritenendo che i banchi di tonno migrassero e si spostassero in diversi punti del Mediterraneo, dunque non sarebbe stato importante l’esatto punto dove venivano pescati, bensì il luogo dove risiede lo stabilimento che li lavora, quest’ultimo - come accertato – indicato correttamente. Una decisione che era stata appellata dal pm Massidda, convinto il riferimento nelle etichette a Carloforte e Portoscuso fosse fraudolento se il pesce veniva pescato altrove. A difendere gli imputati c’erano i legali Massimo Graziano, Raffaele Pilloni, Marco Fois e Luigi Porcella che, già subito dopo il sequestro del 2016, avevano ribadito che non ci fosse alcuna frode in commercio. Ora in appello è arrivata la condanna a 6 mesi per i due imprenditori. Secondo l’accusa il pesce sarebbe stato pescato nel Mediterraneo e poi preparato negli stabilimenti di Sant'Antioco e Cagliari. Si è costituita in giudizio la società Piam Tonnare Carloforte e Ligure Sarda con gli avvocati Marco Aste e Gianfranco Carboni che potranno ora chiedere un risarcimento in sede civile. Le difese annunciano il ricorso in Cassazione.

