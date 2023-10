«Non era sua la droga nel sottoscala» 

Non era sua la droga trovata in un sottoscala della sua palazzina di via Cornalias e i 13.500 euro che teneva in casa non erano frutto di spaccio. La giudice del Tribunale, Antonella Useli Bachitta, ha assolto «per non aver commesso il fatto», il 46enne Wilson Corso, denunciato quattro anni fa dai Falchi della Squadra Mobile al termine di un blitz nella palazzina di Is Mirrionis.

Il processo

Al termine del dibattimento è stato lo stesso pubblico ministero Nicola Giua Marassi a chiedere l’assoluzione dell’imputato, difeso dagli avvocati Carlo Monaldi ed Herika Dessì. Il processo ha stabilito che non è stato lui a realizzare, al piano terra dell’edificio, una nicchia chiusa da una grata dove poi gli agenti avevano trovato dello stupefacente. Da alcuni giorni gli uomini della Squadra mobile tenevano sotto controllo un palazzo di via Cornalias, avendo ricevuto una “soffiata” su una intensa attività di spaccio. I Falchi avevano poi riscontrato la presenza di diversi acquirenti che, una volta usciti dall'edificio, si allontanavano dalla zona. Ottenute delle conferme ai sospetti era scattato il blitz.

La scoperta

Gli investigatori in borghese, insieme agli agenti della Squadra volante e al cane antidroga della Finanza, avevano effettuato un controllo nella palazzina, trovando prima, a casa di Corso, dei soldi ben conservati: circa 13.500 euro. Nello scantinato, poi, era stato notato un locale chiuso con una porta in metallo. Il cane antidroga aveva segnalato qualcosa di sospetto e così i poliziotti avevano fatto irruzione trovando circa un chilo di hascisc, ma anche marijuana, eroina e cocaina. Gli investigatori avevano cercato degli elementi riconducibili al proprietario ma non era stato possibile trovare nulla. Dunque il sequestro della droga era stato fatto a carico di ignoti.

Le indagini

Le indagini avevano poi convinto il pm Alessandro Pili che la droga fosse di Corso, tanto che era stato mandato a processo per detenzione di 456 grammi di eroina, 1020 grammi di hascisc, 797 grammi di marijuana e 485 grammi di cocaina. Secondo gli inquirenti, poi, i 13.500 euro sequestrati sarebbero stati frutto dello spaccio. Tra gli oggetti sequestrati nell’abitazione del 46enne c’era anche una macchinetta per il sottovuoto che gli investigatori avevano pensato servisse per confezionare la droga da vendere.

I difensori hanno dimostrato, invece, che il loro assistito non c’entrava nulla. La macchinetta per sigillare non sarebbe stata compatibile con il materiale trovato nello scantinato, così come non sono state trovate a Corso le chiavi della porta di metallo. È emerso, inoltre, che il 46enne viveva al quarto piano della palazzina e che non c’era alcun elemento che lo potesse ricondurre a quello scantinato. Da qui la richiesta di assoluzione non solo degli avvocato ma anche del pubblico ministero. La giudice Antonella Useli Bacchitta ha poi letto la sentenza che fa cadere tutte le accuse.

