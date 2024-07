Non era obbligata a vaccinarsi 

Non ha vissuto abbastanza per vedersi riconosciute le proprie ragioni. Marito e figli hanno continuato la sua battaglia, fino alla sentenza, secondo il giudice aveva ottimi motivi per non doversi vaccinare contro il Covid.

Il processo era cominciato nel 2021. Maria Cristina Bulloni, 60 anni, di Bari Sardo, educatrice di lungo corso in una struttura sanitaria Aias, era stata sospesa dal servizio in quanto si era rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. I suoi legali, Matteo Stochino e Rosaria Maria Usai avevano presentato contro Aias, assistita dall’avvocato Paola Randazzo, una doppia censura di fronte al giudice del lavoro del Tribunale di Lanusei nei confronti del provvedimento, considerato contra legem in quanto nei confronti dell’educatrice era stato esteso un obbligo vigente per il solo personale sanitario. Inoltre il diniego al vaccino della Bulloni era suffragato da ragioni e circostanze di natura medica che l’azienda si era rifiutata di prendere in considerazione.

Senza stipendio

Maria Cristina Bulloni, dipendente Aias dal lontano 1984, all'epoca dei fatti era in servizio nella struttura di Lotzorai. Il 31 agosto 2021 era stata sospesa senza stipendio per non aver presentato certificazione di avvenuta vaccinazione. Aias sosteneva come la Bulloni non fosse in possesso di specifica documentazione che attestasse l’impossibilità di vaccinarsi. Laconico il commento dei legali della lavoratrice: «Il riconoscimento delle ragioni della lavoratrice arriva postumo, dato il decesso della ricorrente. Marito e figlio, portando avanti la battaglia della cara estinta, hanno proseguito il giudizio». Il giudice Rutili, dichiarando illegittimo il provvedimento di sospensione ha condannato Aias a pagare nei confronti dei ricorrenti le somme della retribuzione dalla sospensione fino alla reintegra.

