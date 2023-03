«Non era necessario chiudere la scuola, è sicura» 

«Chiudere la scuola è stata una decisione avventata, per quanto ci riguarda non c’era alcun rischio per la sicurezza degli alunni e del personale scolastico». Il giorno dopo lo sciopero davanti al cancelli dell’istituto che ospita le scuole medie, le elementari e l’asilo, la sindaca Concetta Spada, spiega come la decisione di sospendere le lezioni poteva essere evitata: «Per quanto ci riguarda non c’erano la condizioni per chiudere la scuola e infatti non ho firmato alcuna ordinanza: a prendersi la responsabilità è stata la dirigente scolastica, prima che arrivasse la relazione dei vigili del fuoco in cui si certificava che l’edificio era assolutamente agibile».

La situazione non è facile. «Dopo lo sciopero – prosegue Spada – ho incontrato le famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentano l’istituto, è ho spiegato loro che non c’era alcun tipo di pericolo: ho lavorato nel campo della sicurezza per anni, non avrei mai esposto alunni e insegnanti ad alcun tipo di rischio se davvero la situazione non fosse stata sotto controllo. Per quanto ci riguarda la scuola può riaprire i cancelli già dalla prossima settimana: dopo la ristrutturazione sarà disponibile anche la mensa». i. m.)

