Non era la banca, truffa da 40mila euro 

La truffa corre via telefono alleggerendo di 40mila euro il conto di un pensionato di Quartucciu. Due le persone denunciate dai carabinieri della stazione di Selargius al termine di lunghe e sofisticate indagini. Sotto accusa sono finiti due uomini di 44 e 49 anni entrambi di Torre del Greco.

L'indagine è partita dalla querela presentata da un 77enne residente a Quartucciu all’inizio dell’anno. L’uomo ha riferito di essere stato contattato telefonicamente tra il dicembre 2023 e il gennaio 2024 da un sedicente impiegato della Bnl che lo avrebbe convinto a versare 40mila euro su una carta prepagata per “proteggere” il proprio conto da presunti tentativi di accesso abusivo all'home banking. Le indagini dei carabinieri hanno successivamente rivelato che il denaro sottratto è stato trasferito su carte prepagate riconducibili ai due sospettati. Una vicenda davvero sconcertante col pensionato di Quartucciu che non ha ancora recuperato neppure un euro: per chiarire la vicenda in tutti i suoi particolari, le indagini dei militari di Selargius vanno avanti anche per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.

Intanto i carabinieri mettono in guardia e invitano i cittadini «a non fidarsi delle apparenze verificando sempre l'identità di chi si presenta come un pubblico ufficiale, di non aprire mai la porta agli sconosciuti, di non fidarsi mai del solo tesserino di riconoscimento, visto che può essere facilmente falsificato. Meglio anche limitare la confidenza al telefono e mai fidarsi delle persone sconosciute che chiedono soldi».

RIPRODUZIONE RISERVATA