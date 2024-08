Non è un’Isola da “mordi e fuggi” 

La Sardegna, nel corso del 2023, si è confermata - come l'anno precedente - tra le prime cinque destinazioni regionali in Italia per vacanze lunghe (da quattro giorni in su). Per ciò che riguarda le presenze turistiche, l'Isola è quattordicesima in Italia, con il 3,2% di tutte le presenze italiane. In testa il Lazio con il 10,2%, la Campania con il 4,6% e la Sicilia con il 3,7%.

Numeri

Nel paragone con il 2023 il nostro territorio registra un calo del 3,4% delle presenze rispetto al 2022 mentre rispetto al 2019 il calo è del 6,2%, contro il +17,2% del Lazio, il +8,9% della Puglia e l'8,8% della Sicilia, con una media nazionale del +2,4%. I dati del 2023 dicono anche che nell'Isola le presenze sono state 14 milioni e 700mila, di cui 8 milioni sardi e 6 milioni e 700mila del resto d'Italia e stranieri. Lo dicono i dati del dossier “Verso l'estate 2024”, predisposto dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, che ha rielaborato i numeri dell'Istat della passata stagione turistica. «Il recupero rispetto al pre covid è ancora lento e i dati lo confermano», commenta il presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni. «Ma c'è da dire che i tempi cambiano e l'offerta turistica si evolve in base alle richieste dei viaggiatori. I dati ci portano anche a fare una riflessione su quanto sia importante la destagionalizzazione e la diversificazione dell'offerta il turismo estivo non è più sufficiente per sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità».

Le scelte

L'analisi del turismo nel 2023 dice anche come nel “totale delle vacanze in Italia” la regione più frequentata sia l'Emilia Romagna (12% dei turisti), seguita da Toscana (9%) e Trentino (8%). Tra quelle dove si trascorrono «vacanze lunghe 4 o più notti» la classifica è aperta sempre dall'Emilia Romagna (11%), seguita da Puglia (8,9%), Trentino (8,5%), Calabria (8,5%) e dalla Sardegna al quinto posto con l'8,2%. Nelle presenze turistiche straniere, la Sardegna, con il 48%, occupa il nono posto, con una media italiana del 52,4%. Apre la classifica Bolzano con il 70,5%, il Veneto con il 69,3% e il Lazio con il 63,7%. «Oggi la rotta delle vacanze sta cambiando con il turista che ha un occhio più consapevole e nella ricerca della meta preferita - prosegue Meloni - ovvero si tiene conto di diversi aspetti legati non solo alle solite località ma anche, e soprattutto, a quelle forme di turismo esperienziale, informato e rispettoso dei luoghi».

