Non è una provincia per i giovani 

Oristano, isola felice per i bambini e anziani, meno per i giovani. Questo dice l’analisi sulla qualità della vita 2022 che ha messo in fila 12 indicatori per misurare ciò che può influenzare la vita dei più piccoli, degli over 65 e dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni.

«Una bella notizia – commenta il sindaco Massimiliano Sanna - che conferma più che il lavoro direi la sensibilità dimostrata dall’amministrazione sui cittadini. Mi sorprende la posizione in classifica dei giovani che giudico non allineata con le azioni messe in atto dall’amministrazione. Si può fare di più e infatti anticipo che tra non molto partirà in via sperimentale il Consiglio dei giovani dal quale riceveremo utili indicazioni per realizzare qualcosa di positivo per i ragazzi».

La bocciatura

La batosta per la fascia dei giovani arriva da tre indicatori: il numero dei laureati che colloca il territorio all’ultimo posto della classifica nazionale, l’età media del parto che la posizione alla 105esima posizione e il quoziente di maternità che assegna a Oristano la 103esima su 107 province. Ottimo risultato, terzo posto, per aree sportive e il nono per under 40 tra gli amministratori comunali. I giovani però sono restii a creare imprese in genere e di e-commerce in particolare. «Su alcuni indici l’amministrazione comunale non può fare molto, su altri ci proveremo», assicura il sindaco.

Bambini