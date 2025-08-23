Non è una gara come le altre 

Assemini. Dosa le parole meglio di un farmacista mentre il tono della voce sale e scende scandendo i tempi della conferenza stampa e quel sorriso composto trasmette speranze e certezze allo stesso tempo. Sarà pure la prima volta su una panchina di Serie A, ma sa bene dove e come vuole arrivare. Lucido. Sul pezzo. Fabio Pisacane non nasconde l’emozione, ma nemmeno la delusione per la cessione di Piccoli. Schietto e umile quanto serve, come quando nella pancia del “Crai Sport Center” viene citata una dichiarazione di Gasperini, ma il paragone no, non può reggere neanche per un semplice parere extra campo, non ancora. Il nuovo allenatore del Cagliari mostra comunque i denti al mercato che gli ha sparigliato le carte sul più bello e alla Fiorentina contro cui si appresta a debuttare come allenatore nel calcio che conta dopo averci giocato proprio con la maglia rossoblù. Una favola scritta nel destino, tutta ancora da scrivere, però.

Il mercato

«È sempre un’emozione, mi auguro che tutte le partite mi possano suscitare queste gioie. Il debutto in Serie A è qualcosa di nuovo. E lo ammetto, ho vissuto grandi emozioni in questi giorni». Morde il freno, il tecnico napoletano, anche se proprio la Fiorentina gli ha tolto il boccone più pregiato di bocca. «L’uscita di Piccoli non fa piacere», chiarisce subito - e senza mezzi termini - Pisacane. «Era un giocatore importante per noi. Sapevo dall’inizio che c’era la possibilità di perderlo, ma speravo di tenerlo. Purtroppo», tiene a precisare, «sono le dinamiche del mercato». Dal quale ora si aspetta qualcosa in entrata: «Ho chiesto alla società tre giocatori per caratteristiche e numero e la società si sta muovendo in questo senso». Inutile pretendere maggiori dettagli. Così come è inutile fasciarsi la testa: «Io penso solo ad allenare e a trovare soluzioni diverse trasmettendo fiducia nei miei ragazzi. Abbiamo una partita difficile e prima di tutto viene la maglia del Cagliari».

Il sistema di gioco

La Fiorentina di Pioli ha già dimostrato in Conference League quanto vale. «L’abbiamo studiata attentamente, è una squadra feroce nelle transizioni. Dobbiamo essere molto bravi, dunque, a non concedere spazi larghi ai suoi attaccanti», sottolinea Pisacane dando, proprio in chiusura di conferenza stampa, un indizio sul sistema di gioco che potrebbe adottare questa sera il Cagliari: «Giocare a quattro dietro è un’opzione. Per cercare di giocare tutti insieme e coprire bene il campo. E per farci trascinare dal nostro pubblico». Avanti tutta.

