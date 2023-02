«Non è una coalizione di centrodestra» 

«Non siamo una coalizione di centrodestra, ma possiamo farne nascere una civica trasversale, che inglobi chiunque abbia a cuore il futuro della città». Così il candidato alla carica di primo cittadino Giuseppe Pes rifiuta l’idea di un progetto politicamente etichettato. Non intende sentir accostare la parola “centrodestra” alla colazione che lo accompagnerà alle urne fra poco più di tre mesi. I motivi vengono spiegati dallo stesso cardiologo: «Il senso di questa nuova aggregazione - chiarisce Pes - è quella di creare un progetto civico capace di coinvolgere chiunque abbia voglia di mettere a disposizione della città le proprie competenze, per costruire una nuova visione in grado di superare quella attuale, dando spazio a tutte quelle voci fino ad oggi rimaste inascoltate».

Il progetto

«E sebbene la nostra sia un’aggregazione che raccoglie valori differenti, sia chiaro che siamo fino in fondo alternativi alle politiche del Pd, intendiamo però raccogliere tutte quelle persone anche di aree politiche diverse – dice Beppe Pes – stiamo andando oltre le classiche definizioni di centrodestra o centrosinistra, prescindiamo da quello che sono i simboli politici, perché il minimo comune denominatore che unisce questo nuovo gruppo, è il bene della città d’Iglesias e il suo reale sviluppo che dia finalmente gambe a tutte le sue potenzialità e le restituisca il ruolo di “città guida” del territorio».

Le candidature

Intanto l’attuale primo cittadino Mauro Usai, ancora non ha ufficialmente sciolto le riserve sulla sua possibile disponibilità alla ricandidatura, ma attorno alla sua figura si continua a lavorare per la creazione delle liste civiche che lo sosterranno: «“Progetto per Iglesias” sosterrà Usai - annuncia il coordinatore del Sulcis Iglesiente di “Italia Viva” Maurizio Cerniglia - Stiamo lavorando sulla lista civica che nelle passate amministrative contribuì alla vittoria dell’attuale sindaco». Cerniglia è certo della strada intrapresa e rivela le motivazioni che lo hanno condotto ad una scelta sposata anche 5 anni addietro: «Non vedo davvero nessun motivo del perché si dovrebbe cambiare un qualcosa che ha funzionato molto più che bene - spiega - i risultati sono sotto gli occhi di tutti, il programma elettorale è stato rispettato, nonostante per due anni l’iter amministrativo sia stato rallentato dall’avvento pandemico, una condizione unica ed imprevedibile. Mauro Usai è un giovane amministratore, ma ha già tanta esperienza e soprattutto delle inconfutabili capacità».