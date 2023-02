«Non è una città vivibile per i vecchi» 

Tutti i giorni dell’anno seduti sulle stesse panchine in ogni piazza o vicolo di quartiere della cittadina. Si spostano come quadranti solari seguendo, nell’arco della giornata, il percorso dell’ombra e del sole. Per un gruppo di anziani, asseminesi doc, le panchine sono diventate un punto di riferimento. Li trovi ovunque, ma i più agguerriti sono quelli che sostano, nella vivace via Cagliari, sulle quattro panchine di fronte alle ex Scuole Pintus: parlano, ridono, bisticciano, si prendono in giro e così trascorrono il tempo.

Senza sede

«Il tempo è l’unica cosa che ci rimane – dichiara Pierino Murgia (ex operaio) – ci devono consentire di poter stare insieme come prima quando c’era la consulta degli anziani, che da sei anni non ha più un locale. Eravamo una trentina di persone, tutte tesserate, ospiti dei locali delle scuole Pintus. Siamo buttati sulla strada. Eppure c’è una legge che prevede l’uso di spazi per gli anziani, in ogni paese ce n’è uno: Decimomannu ed Elmas ce l’hanno. Perché noi no? Chiediamo al commissario straordinario, Bruno Carcangiu, un locale dove si possa giocare a carte, a dama e stare in compagnia. Le scuole Pintus in via Cagliari sono l’unica soluzione: non possiamo percorrere tanta strada a piedi. Sulle panchine parliamo della nostra vita, di come siamo cresciuti: contus, contixeddus e cancua faula. Rimanere chiusi in casa non fa stare bene. Mi piacerebbe pescare, qualche ora, in una giornata solare come quella di oggi – conclude signor Pierino - sarebbe bello poter andare in barca per godere della tranquillità: mi allungherebbe la vita!»

La richiesta

«Il commissario – dichiara Raffaele Cantatore - dovrebbe organizzare un incontro nell'aula consiliare e invitare tutta la popolazione anziana in modo tale che si possa far rinascere la consulta. Ma è importante che ci trovi una sede».