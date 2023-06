«Non è una città per giovani» 

L’obiettivo è ambizioso: trasformare Quartu in una città a misura di giovane. «Perché oggi purtroppo non lo è», dice lui. Come? Bus notturni, linee dedicate per il mare, più piste ciclabili e un’arena concerti in centro. Proposte che il neo presidente della consulta giovani - Edoardo Angioni, studente universitario di appena 21 anni - è pronto a portare all’attenzione del Comune.

Le richieste

Fra le priorità del popolo quartese under 30 il potenziamento del trasporto pubblico, con un servizio navetta in notturna e una rete di pullman che colleghi meglio le zone più periferiche, e le località di mare, con il resto della città e dell’hinterland. «I bus durante la notte sono fondamentali per limitare gli incidenti al minimo e garantire maggiore sicurezza nelle strade. Non solo», propone il ragazzo, «occorre estendere alcune linee nelle periferie, dalla zona di Capitana e Mari Pintau». Il riferimento è anche a Flumini, «la zona dove abito, strategica e dalle grandi potenzialità che però devono essere ancora valorizzate: dalle spiagge al risanamento urbanistico, sino alla sistemazione delle strade. Anche se bisogna ammettere che qualcosa si sta facendo», precisa il 21enne, «come la sistemazione del centro che ospiterà alcuni servizi comunali in via Melibodes, e l’apertura di uno spazio dedicato a giovani e famiglie in via Mar Ligure».

La movida

Focus anche su svago e movida, per frenare la fuga dei ragazzi quartesi verso Cagliari. «A Quartu mancano spazi all’aperto per l’intrattenimento», fa notare Angioni, «non sarebbe male avere un’arena concerti in centro, chiaramente bisogna prima valutare dove e come poterla realizzare, tutelando la tranquillità dei residenti». Al centro del dibattito anche l’ordinanza del Comune contro la musica a palla sino all’alba, che dallo scorso anno impone lo stop alle serate danzanti a mezzanotte durante la settimana, all’una nei week end e festivi. «Capisco l’esigenza di tutelare tutti, anche alla luce di diversi episodi spiacevoli», ammette il presidente della consulta, «ma si deve tenere conto anche delle esigenze di quei giovani che vorrebbero divertirsi in modo sano oltre la mezzanotte, e senza doversi per forza spostare in un’altra città».

Sport e cultura

Fra le priorità c’è anche la realizzazione «di piste ciclabili sicure, così come va valorizzata la biblioteca comunale». Con un plauso all’accordo siglato con l’Università di Cagliari e all’apertura della prima casa dello studente in via Cilea. «Monitoreremo anche sui lavori negli impianti sportivi da anni inagibili e chiusi», assicura Angioni. In programma ci sono poi iniziative di cittadinanza attiva e passeggiate ecologiche per sensibilizzare le nuove generazioni sulla tutela dell’ambiente. «Cercheremo di coinvolgere più giovani possibile», conclude, «perché solo con il contributo di tutti riusciremo a cambiare davvero questa città».

