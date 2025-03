«Non è una città per ciclisti» 

Iglesias è una città per ciclisti? Parrebbe di no, visto l’esiguo numero di persone che utilizzano le biciclette per muoversi in mezzo al traffico. Eppure, considerando il rincaro dei carburanti, la penuria dei parcheggi e le regole più stringenti imposte dal nuovo regolamento della Ztl, le bici potrebbero rappresentare una valida ed economica alternativa alle automobili.

Poche biciclette

«Rispetto a qualche decennio fa si è registrato un notevole calo dell’uso delle biciclette in città», dice Franco Fenu, 64 anni, l’ultimo artigiano che ripara le biciclette in ogni loro parte: dalla sostituzione di una camera d’aria al cambio del cavetto del freno. «Le motivazioni – aggiunge – sono diverse, come la presenza di saliscendi piuttosto impegnativi che presuppongono un minimo di allenamento e di impegno fisico, ma anche e soprattutto una questione di mentalità. Oggi la bicicletta viene intesa prevalentemente come attività sportiva o di svago e non come mezzo di trasporto». A questo, come racconta Mario Sanna, ciclista 50enne, si aggiunge un’altra questione: «Spesso alcuni automobilisti, qualora si trovino in presenza dei ciclisti, tendono a sottovalutare la potenziale pericolosità di alcune incaute manovre: mancate precedenze, sbarramenti di strada e mancato rispetto della distanza di sicurezza in fase di sorpasso». Chi invece ha sposato la causa dei velocipedi non rinuncerebbe più alla loro comodità e praticità. «L’utilizzo della bicicletta per le faccende quotidiane – afferma Silvia Bianchi, lombarda di 45 anni, che durante i lunghi soggiorni a Iglesias si muove in bici – semplifica notevolmente la vita, senza considerare gli effetti benefici sia a livello fisico che mentale». Franco Botti, 70 anni, originario di Piombino e residente in città da oltre vent’anni, è un altro degli storici ciclisti urbani: «L’utilizzo della bici modifica la percezione spazio-temporale. Ha un effetto rilassante, ti puoi fermare come e dove vuoi senza farti condizionare dalle tempistiche imposte dai parcheggi a pagamento e sfuggendo, soprattutto, allo stress del traffico».

Il Comune

Nonostante il flop del servizio di bike sharing il Comune guarda sempre con attenzione al mobilità sostenibile e scommette sulle due piste ciclabili nelle periferie cittadine. Sono però previsti ulteriori interventi, così come fa sapere l’assessore allo sport Vito Spiga: «L’amministrazione ha partecipato al bando “Bici in Comune”, che è volto a finanziare interventi a favore della mobilità ciclistica e del cicloturismo. Tramite questi fondi abbiamo individuato tre obiettivi da raggiungere: la realizzazione di altre piste ciclabili, l’omologazione di alcuni marciapiedi all’uso ciclopedonale e all’installazione di opportuna segnaletica che regolamenterà l’utilizzo delle biciclette anche nel centro storico».

