Non è una città per anziani 

Il tempo passa, la città da sette anni è senza un grande ospizio e l’unico progetto in campo si rivela ancora fumoso: c’è la struttura in via Dante, i lavori per sistemarla sono di fatto terminati ma, a parte il concetto di massima che servirà comunque come centro anziani, non si sa bene cosa diventerà.

Tempi lunghi

Purtroppo, però, i sempre più numerosi nonnini di Carbonia hanno età ed esigenze che non si conciliano coi tempi della politica e della burocrazia. Sono quelli che imbrigliano (e forse lo faranno a lungo) l’edificio di via Dante la cui storia lascia perplessi: nasce poco più di 20 anni fa come istituto professionale, viene usato allo scopo per pochissimo (da anni l’Ipia è in via Dalmazia), resta in abbandono cadendo a pezzi per oltre un decennio, e ora è stato finalmente rigenerato da cima a fondo. Si deve al progetto di riqualificazione urbana “Montuori” da 1 milione 585 mila euro: sono serviti a recuperare l’ex scuola affinché diventasse in parte una comunità integrata per anziani (24 posti letto), in parte centro per migranti. Materialmente parlando, i lavori sono finiti da poco meno di due mesi. Ma è troppo presto per gioire perché non è scattato il bando di gestione e neanche è possibile stabilire che tipo di comunità sarà: «Lo stabile tecnicamente è ancora cantiere e siamo in fase di collaudo il cui compito spetta a specialisti esterni - precisa il sindaco Pietro Morittu - dopo questa fase chiederemo il cambio di destinazione d‘uso realisticamente per usare tutto l’edificio per gli anziani, ma ragionando con i privati per quali tipologie di servizi».

L’ex ricovero

Sono gli stessi anziani a dissipare ogni dubbio residuo e a chiedere di accelerare. Carbonia da 7 anni è priva di un grande ospizio dopo che uno dei primi provvedimenti dell’ex Giunta Massidda fu (come atto dovuto) chiudere la Casa dell’anziano di via Cannas, sorta nel 1973 in un ex albergo operaio. Fu chiusa per inadempienze cui - nonostante i richiami - non posero rimedio in parte i gestori privati in parte Area. «È desolatamente vuota ed è una vergogna che Carbonia, a parte due piccole encomiabili realtà private, non abbia una grande struttura - accusa Eugenio Ledda, 88 anni, uno dei collaboratori nonché il cognato dell’indimenticabile Renza Floris, colei che spese la vita per curarsi dell’ospizio -: fece miracoli per tenerlo in piedi ed è una vergogna che un edificio così non sia di agibile». Allora il discorso ritorna all’ex scuola di via Dante di recente sottoposta a sopralluogo dalla Commissione Lavori pubblici. La guida Giacomo Guadagnini il quale non trattiene un pizzico di rammarico: «A parte l’assenza degli arredi, giacché la gestione spetterà ai privati, la struttura è davvero pronta: capiamo l’incertezza su quale tipologia di servizio varare, ma 4 mesi fa avevamo dato indicazione per indire l’appalto fatta salva la possibilità di operare modifiche in un secondo tempo: dispiace ma siamo invece ben lontani dal bando».