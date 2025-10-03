VaiOnline
Guspini.
04 ottobre 2025 alle 00:36

«Non è un paese a misura di disabile» 

Marciapiedi, parcheggi e ristoranti: barriere architettoniche ovunque 

Doveva essere una giornata alla scoperta del centro di Guspini in compagnia di un amico, ma per due turisti piemontesi si è trasformata in un percorso a ostacoli tra barriere architettoniche e disagi di vario genere. Lo sfogo condiviso dai tre protagonisti della vicenda accende i riflettori su una problematica diffusa e invita politica e opinione pubblica a un maggiore impegno per garantire una reale accessibilità.

Il racconto

A raccontare l’accaduto è Marino Melis, guspinese, che ha affidato ai social un resoconto definito «sconcertante e illuminante». I suoi amici Nicoletta e Guido Pent, arrivati da Avigliana, in provincia di Torino, si sono trovati di fronte a numerosi ostacoli: «Guido – dice – è un disabile con diverse patologie che si muove su una carrozzina elettrica di ultima generazione». La gimkana tra i marciapiedi è stata terribile. «Scivoli presenti all’inizio e assenti alla fine – racconta Guido Pent - rampe strette, pali che impedivano il passaggio. E poi i posti auto riservati occupati da chi non ne ha titolo, auto lasciate sugli scivoli e difficoltà a ristorante, dove lo scivolo era ostruito da un dehor e i gestori che ci hanno invitato ad andare altrove. Poco dopo, invece, abbiamo incontrato un ristoratore che con due semplici taglieri ha improvvisato una pedana permettendoci l’ingresso».

L’appello

Nicoletta e Guido Pent non nascondono la delusione: «Chiunque scelga di fare l’amministratore o il tecnico comunale dovrebbe trascorrere almeno tre mesi su una sedia a rotelle, senza mai scendere: aiuterebbe a capire». E aggiungono: «Affrontiamo ogni giorno montagne da scalare. Una persona non è la propria malattia. Noi viviamo, viaggiamo, lottiamo. Nel nostro paese non possiamo prendere il treno che la stazione è inaccessibile». La loro riflessione si allarga oltre il caso di Guspini: «Siamo abituati ad affrontare barriere e a denunciarle. Spesso la gentilezza delle persone aiuta, ma serve soprattutto educazione e sensibilità. Non mancano eccellenze nell’accoglienza, anche in Sardegna, ma occorre sistematicità». Dal Comune arriva la risposta dell’assessore Marcello Serru: «Comprendiamo le sacrosante ragioni. Guspini ha un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche avviato da anni: non è facile intervenire ovunque, specie nel centro storico, ma stiamo lavorando: ad esempio abbiamo già adeguato ingressi pubblici come la Galleria Fanni. In piazza Togliatti, è stato montato un nuovo tavolo accessibile donato dalla leva ’74. Chiediamo pazienza, ma l’impegno è costante».

