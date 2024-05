“Non è teatro” in scena tra Tortolì, Pirri e il carcere di Uta 

Il Teatro dallarmadio presenta in grande stile la IV edizione di “Non è teatro”, che rimane «il Festival delle differenze» cercando, quest’anno, «di dare voce ai ‘diversamente giovani’, gli anziani silenziati dalla società, attraverso attività teatrali, presentazioni di libri, cortometraggi», come raccontano i direttori artistici, Fabio Marceddu e Antonello Murgia.

Dopo l’anteprima del 5 maggio il Festival inizia oggi alle 19 a Tortolì, dove nell’Ex Blocchiera Falchi la compagnia Rossolevante Teatro mette in scena “La Barbiera. Talastima!”, con Daniela Littarru e la regia di Antonello Murgia. Lunedì 27 a Cagliari, nella Casa di accoglienza per anziani “Vittorio Emanuele a Terramaini”, alle 16 la cantante e attrice Rossella Faa propone “Bella bella sa beccesa. Strategie contro la paura di invecchiare”.

“Non è teatro entra nel vivo il 28, 30 e 31 maggio nell’intimo scenario di Casa Saddi a Pirri, dalle 20.30. Segnaliamo, il 28, “Dottori a stagionatura lenta” di LucidoSottile, ovvero Michela Sale Musio e Tiziana Troja nei panni di due irriverenti psicoterapeute in pensione, messe a confronto con il noto geriatra Paolo Putzu. Da non mancare giovedì 30 il debutto dei padroni casa, Marceddu e Murgia, con “Il Virile in vinile. La messa è sfinita”, salutare messa in ridicolo dei tempi correnti. È “Being Wilma Goich”. Le colline sono in fiore!”, di e con Francesca Falchi, sul tema delle relazioni pluridecennali, ad aprire la sera del 31, in collaborazione con il Teatro dallarmadio.

Un cortometraggio in memoria dell’indimenticato Giorgio Todde, “Sui tetti di chi dorme”, con la regia e le musiche di Antonello Murgia, sarà proiettato in anteprima al Cinema Odissea di Cagliari il 6 giugno alle 21. Mentre il collaudato spettacolo “Òja, o Ma’”, di Francesco Abate, con Fabio Marceddu e Rossella Faa, qui col sottotitolo “Le mamme eterne”, sarà rappresentato alla Casa circondariale di Uta ll’11 giugno per i detenuti.

Da segnalare inoltre le Interviste online che, tra il 28 giugno e il 4 luglio, in collaborazione con Tiscali Cultura, vedranno comparire Milena Agus, Maddalena Maciocco, Francesca Marrosu e per finire le madri, classe 1932, dei due direttori artistici.

