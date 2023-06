“Non è teatro”: a Casa Saddi il festival dedicato alla marginalità 

Prende il via stasera a Pirri, a Casa Saddi in via Enrico Toti 24, il Festival di teatro ai margini “Non è teatro”, terza edizione. Si parte alle 20.30 con “Poesia ai margini” di Vanessa Aroff Podda che indaga i mondi degli ultimi fra gli ultimi.

Alle 21, intervista con Lucidosottile, ovvero Tiziana Troja e Michela Sale Musiu. Alle 21.30 “Baijica. Laboratorio Orcoillogico”: lo spettacolo creato da Antonello Murgia vede in scena la patologia oncologica: una riflessione sul mistero della malattia e sull'esercizio dell’anima che si espande in direzioni inattese creando spesso tanta bellezza.

Domani si parte alle 20.30 con “Poesie al confine” con Cristiana Cocco. Alle 21 è la volta di “Chi non lavora” le parole in musica di Giacomo Deiana, chitarrista, cantautore. Chiusura alle 21.30 con Teatrodallarmadio in “Emergenze”: in scena Fabio Marceddu e Antonello Murgia che narreranno con maestria le periferie urbane. (gr. pi.)

