«Non è possibile avere un agente in ogni discoteca»  

«Non si può morire per una scommessa». Fabrizio Mustaro, dirigente della Squadra Mobile, al termine delle prime indagini che hanno portato al fermo di Alessio Desogus per l’omicidio di Luca Mameli, non nasconde l’amarezza per un delitto assurdo. «Questo episodio di sangue deve farci riflettere quando si parla di movida e violenza. Non si può risolvere il problema mettendo un poliziotto in ogni discoteca, bar e locale. Siamo davanti a una questione sociale».

Mustaro sottolinea: «Quale valore noi adulti stiamo dando all’educazione dei nostri figli? Forse è giunto il momento di valutare le responsabilità di chi dovrebbe trasmettere dei valori ai ragazzi e ai più giovani». Lo stesso concetto trasmesso dal questore Paolo Rossi il giorno dell’omicidio: «Non è accettabile che una serata di divertimento possa trasformarsi in un fatto di sangue». E sulla malamovida spiega: «Esistono delle restrizioni con le ordinanze dei sindaci, ci sono i controlli delle forze dell’ordine come disposto dalla Prefettura. Purtroppo ci troviamo davanti a un problema di educazione e formazione, una questione sociale di non facile soluzione». Parole che sottoscrive anche il sindaco di Quartu, Graziano Milia: «Ho chiamato il primo cittadino di Capoterra per portare il cordoglio e la solidarietà della comunità quartese, chiedendo anche che portasse la nostra vicinanza alla famiglia della vittima. Su quanto accaduto non commento ma condivido quanto detto dal questore a L’Unione Sarda. Infine una considerazione: le telecamere, e nella zona della tragedia ce ne sono molte installate proprio dal Comune, sono importante per le indagini e infatti abbiamo consegnato le immagini alla Polizia. Ma come abbiamo potuto vedere non hanno purtroppo impedito che si consumasse la tragedia». (m. v.)

