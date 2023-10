Non è più un’Isola per negozianti 

La strage del commercio sembra aver risparmiato in Sardegna solo ristoranti e bar. Dietro c’è il deserto, fatto di centinaia di serrande abbassate, aziende in liquidazione e vie dello shopping deserte.

E non è tutto, il bilancio regionale degli ultimi 10 anni fatto dalla Confesercenti è il secondo peggiore del Paese dopo il Piemonte, con un crollo del 67% delle nuove aperture dal 2013, di cui il 10% solo nell’ultimo anno (anche in questo caso secondi in Italia, dietro solo al Lazio).

Rischio estinzione

«Aprire un negozio è una missione sempre più impossibile», conferma l’associazione. «Carovita, rallentamento dei consumi e concorrenza della grande distribuzione e del web non accelerano solo le chiusure di imprese nel commercio, ma fanno crollare anche le nuove nascite».

Su base nazionale il crollo riguarda quasi tutte le tipologie di commercio in sede fissa, con cali particolarmente rilevanti per i negozi di articoli da regalo e per fumatori (-91% rispetto al 2013), per i gestori carburanti (-80%), ma anche per i negozi di tessile, abbigliamento e calzature (-76%).

Cambio di rotta

Roberto Bolognese, numero uno della Confesercenti nell’Isola, non nega la crisi del comparto, ma indica anche una possibile via d’uscita. «Il destino dei piccoli negozi non è segnato, almeno non per tutti», dice. «Gli Stati Uniti ce lo stanno insegnando: il commercio di prossimità ha ripreso piede perché la popolazione invecchia e ha sempre meno voglia di spostarsi nei grandi e caotici centri commerciali».

Tutto ciò però non basta. «Servono leggi di settore e una strategia per un commercio più responsabile. In tanti, senza preparazione, si improvvisano negozianti per poi essere costretti a chiudere dopo pochi anni. Ma occorre anche l’aiuto delle amministrazioni locali e centrali per garantire da una parte parcheggi, sicurezza, decoro e un’equa distribuzione delle attività nei centri urbani, e dall’altra leggi per tagliare la burocrazia e assicurare una tassazione di vantaggio a chi porta avanti con sacrifici un’attività e combatte ogni giorno con i giganti del web, questi ultimi trattati dal Fisco in maniera ben diversa e agevolata. Solo così potremo dare un futuro ai piccoli negozi che, non smetteremo mai di ricordare, garantiscono un presidio sociale fondamentale sia per i paesi meno popolati che per i grandi centri della Sardegna».

