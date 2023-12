«Non è più un luogo statico della memoria»  

«Il Museo archeologico nazionale di Cagliari, con i suoi spazi, è già un luogo di cultura attiva, con tanti appuntamenti che vengono organizzati durante l’anno. Prima si veniva una volta a visitarlo, ora vogliamo che si possa venire anche spesso aumentando l’offerta degli spazi e delle iniziative». L’archeologa Maria Antonietta Mongiu, già assessora regionale alla Cultura, fa parte del Consiglio d’amministrazione dell’Ente museale, dotato tre anni fa di autonomia gestionale e scientifica dal Ministero dei Beni e le Attività culturali.

Ieri grande successo hanno riscosso le antiche “Cannoniere” che, in futuro, potrebbero essere aperte e rese visitabili ogni giorno. «Sono spazi straordinari», prosegue l’esperta, «lì andranno parte degli allestimenti. Il progetto prevede di poter aprire anche la seconda, dopo il recupero di quella superiore. Ma la verità è che le cavità cagliaritane sono tutte un patrimonio incredibile».

Prima del Covid il museo registrava oltre 200 mila visitatori ogni anno, poi cessata l’emergenza l’attività è ripresa. Ora, come testimoniano i risultati della “Domenica al museo”, il pubblico è in continuo aumento. «Abbiamo superato i dati del pre-lockdown», sorride Maria Antonietta Mongiu, «vogliamo che il museo archeologico non sia solo un luogo della memoria statica, ma uno spazio attivo, educativo, formativo e di ricerca».

