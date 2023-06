Non è mai una sfida banale per i rossoblù  

Cagliari e Bari si sono incrociate più volte nel momento decisivo della stagione e i precedenti sorridono ai rossoblù. Con due gare che svettano su tutte e l'obiettivo di proseguire la tendenza.

I trionfi

Parlando di Cagliari-Bari in casa non si può che tornare al 12 aprile 1970, quando il 2-0 coi gol di Riva e Gori diede lo storico scudetto alla squadra di Scopigno: una data memorabile e indimenticabile. Come promozione in A c'è poi lo 0-3 del 6 maggio 2016 al San Nicola, teatro del ritorno domenica, quando i rossoblù di Rastelli chiusero il conto con due giornate d'anticipo (in uno scontro diretto, coi pugliesi quarti) con le reti di João Pedro, Farias e Cerri. Ricordi che fanno ben sperare in vista della doppia sfida. Sempre in Serie B, sul finire di stagione, fondamentale nella corsa promozione il 2-1 dell'1 maggio 2004, gol decisivo di Esposito all'88' dopo che Córdova su rigore aveva ripreso il vantaggio di Loria. In A, invece, basta lo 0-0 il 10 maggio 1992 alla terzultima per l'aritmetica salvezza a spese dei biancorossi.

Il bilancio

In casa 11 vittorie del Cagliari, 4 del Bari e 7 pareggi. Ultimo successo interno il 19 dicembre 2015, 2-1 in B gol di Melchiorri e Sau.

RIPRODUZIONE RISERVATA