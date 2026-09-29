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Serramanna.
30 settembre 2026 alle 00:11

Non è mai troppo tardi per l’istruzione 

Al Cpia 2 i corsi scolastici per gli adulti e quelli di italiano per i migranti 

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Si insegna la lingua italiana agli stranieri, al Cpia 2, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Serramanna e Samassi: una materia fondamentale nell’offerta formativa, alla luce del decreto del Consiglio dei ministri sul tetto del 30 per cento di alunni stranieri in ogni classe, e che pone alla base la conoscenza (per i ragazzi e per i loro genitori) della lingua italiana alla base dell’istruzione. «Con l’avvio delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, la scuola statale per adulti riapre le porte nei plessi del territorio: Serramanna che è sede del Cpia 2, Samassi, Barumini, Sanluri, Serrenti, Villamar e Villanovaforru. Si conferma così una realtà fondamentale per la crescita sociale, culturale ed economica del Medio Campidano», spiega Luisa Aru, referente per il territorio del Cpia 2 di Serramanna. Nell’offerta formativa sono licenza media, biennio delle superiori, corsi di informatica, lingue inglese, francese e spagnola, storia dell’arte, pittura, scrittura creativa, teatro.

La manodopera

«Spiccano i corsi di alfabetizzazione e apprendimento dell’italiano», spiega Aru, «per favorire l'inclusione sociale e lavorativa degli stranieri». Insomma, dalle parti di Serramanna e Samassi (più in generale nel territorio) c’è una zona di accoglienza per centinaia di cittadini di origine africana, indiana o pakistana, diventati la manodopera specializzata per l’agricoltura: l’integrazione è già un fatto reale. «Ben vengano i momenti di integrazione e alfabetizzazione del Cpia 2: a Serramanna esiste una comunità, in crescita, di cittadini di provenienza estera. Lo vediamo dai dati anagrafici, con le richieste di nuove residenze», spiega il sindaco Gabriele Littera: «Siamo una comunità aperta e facciamo ogni anno la festa dei popoli, tra i momenti più belli per l’accoglienza».

Nuovi cittadini

«Il tema è importante e da sempre il Comune di Samassi è sensibile a tutte le iniziative che consentono ai nostri residenti, anche stranieri, di integrarsi. La proposta del Cpia ruota attorno a una necessità evidente della nostra comunità», interviene Beatrice Muscas, sindaca di Samassi dove, giura, «c'è una forte volontà che tende all'integrazione e questa non può che passare attraverso la comprensione della lingua, e in passato alcuni nostri concittadini stranieri sono arrivati fino al diploma».

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