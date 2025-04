«Non è mai stato un balente, un errore mediatico mitizzarlo» 

«È una morte che rattrista per due ragioni. La prima è che inquieta un sistema carcerario incapace di compassione: si sapeva che Mesina era malato da tempo, terminale. E infatti lo hanno portato in ospedale, ma se lo avessero portato a casa e lasciato morire accanto ai familiari sarebbe stato un gesto di grande umanità. La seconda è che si trattava sicuramente di una persona intelligente, che altrettanto sicuramente ha utilizzato malissimo la sua intelligenza. Perché ha fatto del male a molte persone e alla Sardegna e perché ha passato gran parte della sua vita in carcere».

Docente ordinaria di sociologia urbana all’università di Sassari, Antonietta Mazzette da anni studia, censisce e analizza la criminalità sarda anche nelle sue declinazioni più moderne e global, quelle dei traffici di droga, ultimo capitolo della carriera penale di Mesina. Quando ne tratteggia il profilo, accanto all’umana pietà detta una definizione netta: «Una figura negativa, un cattivo esempio di come si può essere sardi».

Lei lo definisce un uomo intelligente.

«Certo, come criminale ha saputo adattarsi al mutamento: è passato dai crimini tradizionali tipici della Sardegna a quelli tipici della criminalità organizzata. Mi riferisco alla sentenza definitiva che lo indica come protagonista di una complessa organizzazione dedita al traffico di droga. Ed è così che ha bruciato la possibilità che gli era stata concessa con la grazia. Ripeto: una figura negativa. E aggiungo: non è stato un balente, se consideriamo il balente come una persona di valore».

Ma perché in tanti hanno trovato leggendaria la sua figura?

«La leggenda è dovuta alle evasioni, all’astuzia nell’aggirare gli ostacoli, il sistema penale e le forze dell’ordine. La leggenda nasce così. Ma la sua astuzia non rende meno raccapricciante la scena, alla quale ho assistito personalmente, delle persone che lo fermavano in aeroporto e gli chiedevano l’autografo».

Perché lo facevano?

«Perché se n’è fatto un mito. Ma è un mito che ha fatto del male a tante persone, questo è il punto da non dimenticare. Chi legge le motivazioni dell’ultima condanna in quelle pagine trova tratteggiata una figura cattiva, minacciosa, senza alcuna aura particolare. E quindi oggi è giusto provare pietà, ma ammirazione sicuramente no».

Queste richieste di autografo che cosa raccontano? Una società priva di anticorpi culturali o un’informazione che ha vestito di leggenda un criminale?

«A fare di Mesina una figura romantica è una rappresentazione costruita dai mass media, e aggiungo che sul tema magari sarebbe utile sentire l’opinione delle sue vittime. Intendiamoci, è giusto raccontare i fatti. Ma senza esagerazioni, altrimenti si contribuisce a costruire il mito. Vogliamo dirlo?, anche lo stesso spazio che si sta dedicando a questa morte è fuori misura. Si tratta di una persona, ribadisco, negativa per la Sardegna».

Sui giovani questo mito ha ancora presa?

«Secondo me no. Quando rivedrò i miei studenti farò una prova e cercherò di capire con certezza, ma mi sembra una figura completamente fuori dal loro orizzonte. Viceversa li vedo molto attenti quando si parla della droga e dei danni che fa a tanti giovani sardi». ( cel. ta .)

RIPRODUZIONE RISERVATA