Non è la stagione della Juve  

Juventus 0

Milan 1

Juventus (3-4-3) : Szczesny; Gatti, Bremer (37' st Bonucci), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic (18' st Paredes); Di Maria (18' st Milik), Kean (28' st Iling-Junior), Chiesa. In panchina Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Miretti, Rugani, Barbieri, Sersanti. All. Allegri.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria (41' st Kalulu), Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (11' st Saelemaekers), Diaz (37' st Pobega), Leao (37' st Touré); Giroud (41' st Origi). In panchina Tatarusanu, Mirante, Adli, Kjaer, Florenzi, Vranckx, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: nel pt 40' Giroud.

Note: angoli 4-4. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Messias, Cuadrado, Krunic.

Giroud regala un posto in Champions al Milan: un colpo di testa del francese in chiusura di primo tempo, infatti, basta ai rossoneri per battere la Juventus allo Stadium e per conquistare la permanenza nell'Europa delle big. I bianconeri gettano via le ultimissime speranze di entrare tra le prime quattro e perdono l'ultima in casa, negli ultimi 90' di campionato potranno al massimo superare Atalanta (a +2) e Roma (a +1) per arrivare al quinto posto. Allegri rispolvera il tridente, Pioli vuole chiudere la pratica Champions e punta sui titolarissimi, scegliendo Thiaw insieme a Tomori nel quartetto arretrato, Giroud prima punta e il tandem-diga davanti alla difesa è formato da Tonali e Krunic. Sotto gli occhi di Antonio Conte, presente in tribuna allo Stadium, le occasioni in apertura sono dei rossoneri. Per vedere la Juve bisogna aspettare il 14', quando Cuadrado costringe Maignan a distendersi per respingere il suo tiro.

La sfida si gioca su ritmi bassi, i tanti errori tecnici non scaldano lo Stadium che, nonostante i 40 mila spettatori, si sente solo per qualche brusio. Nel momento migliore dei bianconeri, passa il Milan: cross di Calabria, valuta male la traiettoria e Giroud la piazza nell'angolino con un bel colpo di testa. E la Juve torna negli spogliatoi tra i fischi dei suoi tifosi.

La ripresa

Allegri cerca la svolta con Paredes e Milik al posto di Kostic e Di Maria, quest'ultimo fischiato alla sua (probabile) ultima apparizione in bianconero allo Stadium. La terza mossa di Allegri è Iling-Junior per Kean, ma non c'è nessun assalto finale: Leao si divora un contropiede, Maignan non deve compiere alcuna parata e i bianconeri chiudono la stagione casalinga con un'altra sconfitta, la terza consecutiva dopo quelle in Europa League col Siviglia e in campionato a Empoli. Tra i rossoneri, invece, può partire la festa: Pioli conquista matematicamente un posto in Champions League, l'obiettivo minimo. E nell'ultimo turno può anche sperare di superare l'Inter e chiudere terzo, essendo a 2 lunghezze di distanza a 90 minuti dalla fine.

