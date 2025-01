«Non è la partita della svolta ma da qui dobbiamo partire» 

Olbia. Il post derby del “Nespoli” lo inaugura Zé Maria. «È la vittoria della forza di volontà e della voglia di uscire da questa situazione. La squadra ha dimostrato di avere carattere dall’inizio alla fine, quando è andata sotto non ha mollato, e questo è lo spirito giusto: da questo successo dobbiamo ripartire, perché è la strada giusta per tirarci fuori dai playout, che è il nostro obiettivo», dice l’allenatore dell’Olbia.

«Anche stavolta abbiamo regalato i gol all’avversario, e qui dobbiamo correggerci, ma mi è piaciuta molto la voglia di giocare che ha avuto la squadra, con Maspero che a centrocampo ci dà qualità e tranquillità nel giocare il pallone», aggiunge l’ex Inter, che si sofferma poi sulle novità nella formazione. E in particolare sul portiere. «Rizzitano dal primo minuto è una scelta tecnica: ci serviva esperienza, e anche se il ragazzo non giocava una partita da titolare da 2 o 3 anni si è sempre allenato bene e si è fatto trovare pronto». Per concludere: «Non è la partita della svolta ma abbiamo fatto un passo avanti anche in classifica: domenica contro il Guidonia ci aspetta un’altra finale». Segue Gabriele Setti. «Mi aspettavo una partita maschia, sapevamo di trovare una squadra che avrebbe lottato su ogni pallone e ne è venuta fuori una bella gara perché nessuno voleva perdere ma soprattutto loro, come noi, volevano vincere», spiega il tecnico del Latte Dolce: «Sono contento per la prestazione ma abbiamo preso gol su delle disattenzioni. Loro sono stati bravi a capitalizzare le occasioni, noi meno a gestire il risultato e a sfruttare le ripartenze».

