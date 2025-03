non è il mondiale, dopo due gare è “casa marquez” 

Termas de Rio Hondo. Quattro partenze, quattro vittorie. Marc Marquez vince, anzi domina anche in Argentina con la Ducati e imprime il suo sigillo sull'avvio di stagione della MotoGp. Sul circuito di Rio de Rio Horno lo spagnolo, dopo la doppietta in Thailandia al primo Gp ed essersi aggiudicato anche la gara Sprint in Argentina, vince anche il Gp precedendo il fratello Alex sulla Ducati del Team Gresini. Delude ancora, invece, Pecco Bagnaia, stavolta quarto posto, preceduto anche dalla Ducati Vr46 di Franco Morbidelli. Il torinese parte forte ma è più lento dei fratelli Marquez che si involano in solitaria. Marquez, che con la vittoria iridata numero 90 in carriera raggiunge il record di Angel Nieto, parte in testa e sembra gestire mentre alle sua spalle si registra l'uscita di Marco Bezzecchi alla prima curva per un contatto in gruppo. Alex lo segue mentre Bagnaia dopo una iniziale schermaglia con il giovane Marquez deve vedersi le spalle dagli attacchi di Jahaan Zarco con una rediviva Honda. Dopo quattro giri va a segno un attacco di Alex al fratello maggiore. Il più giovane dei due Marquez fa in testa. I due allungano e distanziano Bagnaia che nello stesso giro deve anche cedere la posizione a uno scatenato Morbidelli e difenderrsi da Zarco. A tre giri dal termine Marc supera Alex: game over.

Dopogara

«Sono super contento di aver raggiunto lo stesso numero di vittorie di Angel Nieto e dedico a lui e alla sua famiglia questa vittoria. È stato di esempio e importante per tutto il motociclismo iberico», gioisce Marc Marquez. «Oggi ho spinto», aggiunge il catalano della Ducati. «Ho avuto qualche problema con il posteriore, poi ho detto potrebbe andare bene anche arrivare secondo. È difficile attaccare Alex. Sono rimasto impressionato dal livello che ha raggiunto». «Sono contento. Quando Marc è andato largo in curva 1, l'ho passato. Sapevo che stare dietro avrebbe preservato un po' le gomme ma andava bene così. Ho dato tutto. È stato impossibile riprendere Marc», fa eco Alex. Il più felice Morbidelli: «Bellissima gara. È fantastico avere avuto questa performance con la moto ed il podio qui», urla il pilota italiano dopo la gara.

