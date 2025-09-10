Non è grave il molestatore malmenato 

Ha dato fastidio a una ragazza a bordo di un autobus ed è stato spintonato dagli amici della giovane: così un uomo è poi finito in ospedale con lievi ferite. Il movimentato episodio di martedì notte, in via San Carlo Borromeo, si è concluso con l’intervento delle pattuglie dei carabinieri. C’era ancora l’uomo dolorante prima che venisse accompagnato in ospedale: non ha riportato conseguenze particolari e dopo una visita al pronto soccorso è stato dimesso. Non ha voluto presentare querela.

I militari hanno identificato alcune persone, sentendo dei testimoni per ricostruire l’accaduto. Del gruppo di amici della ragazza, compresa la stessa vittima, nessuna traccia: quando sono arrivati i carabinieri si erano già allontanati. Resta dunque l’intervento dei carabinieri e del personale medico del 118, attorno alle 22,30 poco distante dalla chiesa di San Carlo Borromeo.

RIPRODUZIONE RISERVATA