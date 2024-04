«Non è giusto: io qui e lui lassù» 

«Dopo una vita di sacrifici e lavoro all’estero, non si può morire in modo così tragico, proprio quando è tutto pronto per andare in pensione». Lo ripetono in tanti in queste ore a Sardara, la cittadina delle terme sconvolta dal grave incidente che venerdì notte è costato la vita a Marino Aru, 63 anni, compiuti a novembre. La vita dell’uomo si è fermata lungo la Statale 131, alle 21.30, poco più avanti dal Redentore, il centro polivalente adiacente al distributore Q8. «Siamo stati insieme a pranzo - racconta un amico, Sergio Podda - uno dei tanti in cui spesso ci si ritrovava insieme con altri compagni di una vita. Mi disse che in serata si sarebbe avvicinato al bar del Redentore. È triste quello che è successo. Marino non meritava una fine così. Era buono, generoso, un bravo operaio edile, soprattutto solare e allegro. Ci mancherà».

Non sapremo mai come e perché dalla stazione di servizio sia finito al bivio per Mogoro. Resta il dolore dei familiari, i fratelli Antonio e Franco, soprattutto la mamma, Teresa Melis, 102 anni, ospite della casa di riposo del paese. «Non trovo le parole - dice la coordinatrice del servizio, Michela Tuveri - per descrivere lo strazio di nonna Teresa, quando ieri mattina ha saputo della tragedia. Era il figlio più piccolo, anche quello che vedeva meno per via dei suoi continui spostamenti. Lo nominava spesso. Fra le lacrime non ha fatto altro che ripetere “alla mia età ancora qui e il mio adorato figlio lassù, un dolore troppo forte”. A noi operatori non resta che starle vicino».

Il cordoglio del sindaco, Giorgio Zucca: «In questo triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadina che perde un suo figlio in modo drammatico, ora che si apprestava a godersi la pensione, dopo anni di lavoro in Marocco e in Algeria. Un abbraccio particolarmente affettuoso lo rivolgo alla cara mamma, da poco siamo stati insieme per festeggiare i suoi 102 anni». Il funerale si svolgerà martedì, alle 16, nella parrocchia della Beata Vergine Assunta.

