Non è (Giorgia) Fumo negli occhi 

Dall’ingegneria ha imparato a fallire, dalla market intelligence a osservare e dalla nobile arte dell’improvvisazione a sopravvivere. Stiamo parlando di Giorgia Fumo, nuova stella della stand-up comedy italiana, classe ’87, romana di nascita e cagliaritana d’adozione, in arrivo sul palco del Teatro Doglio a Cagliari, venerdì, con la prima tappa autunnale del suo spettacolo: “Vita Bassa”. Approdata alla stand-up nel 2019, dopo avere calcato i principali palchi della comicità italiana, dallo Zelig, a quello del Teatro dei Filodrammatici di Milano con lo spettacolo “La Repubblica Indipendente della Comicità” e, poi, in tv, per 4 stagioni nel cast di “Stand-Up Comedy” su Comedy Central e in quello de “Il Giovane OLD” su Rai 2, Giorgia, oggi, torna a casa e inaugura il programma del Doglio “Autunno in scena”. «Sono molto felice di ricominciare da qui», ci ha raccontato. «È come tornare a casa, una cosa che dà fiducia».

A Cagliari è arrivata quando aveva 5 anni, com’è stato crescere qui?

«Ci siamo trasferiti per via del lavoro di mio padre, ero piccola, ma ricordo tutto, il trasloco, la nave e la Sardegna era un posto lontanissimo per me. Era tutto nuovo, ma soprattutto era tutto molto diverso da quello che avevo vissuto fino a quel momento. Crescere qui, però, è stato un grande privilegio, perché ho avuto un’infanzia di quelle in cui giochi fuori per strada, dove i bambini vanno a scuola insieme a piedi, tutti conoscono tutti e, poi, le estati al mare. È stata un’infanzia molto bella e me ne rendevo conto, perché andavo spesso a Roma a trovare i nonni e mi sentivo a cavallo tra due mondi».

Che legame conserva con Cagliari?

«Ci torno appena posso! Qui vivono i miei, ho ancora gli amici del liceo ed è la prima volta che vedono lo spettacolo. Sono molto fiera di questo debutto».

Al centro di “Vita Bassa” c’è l’universo dei Millennials.

«Siamo una generazione esausta! Abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare, ci sono state messe davanti rivoluzioni culturali, riforme dell’università, di concorsi, di contratti, ma poi quando siamo andati a lavorare, dopo la crisi del 2008, non ci siamo trovati davanti il mondo che ci era stato promesso. Non avevamo alcun modello precedente a cui appigliarci, quindi ne abbiamo inventato uno tutto nostro per farcela ed è stato bere tanto caffè, fotografare tanto caffè… A questo punto iniziamo a tirare un po’ le fila e ci chiediamo: come siamo messi?».

E per rispondere ci vuole autoironia.

«Sì, ma siamo molto bravi a prenderci in giro da soli, tanto lo fanno già quelli più vecchi e anche i più giovani. In tanti anni da analista di marketing mi sono trovata spesso ad analizzare i comportamenti delle generazioni, perciò porto tanto questo aspetto nei miei spettacoli».

Il suo punto di vista è senza quartiere, sarcastico, a volte cinico. La cosa le ha mai creato problemi?

«Qualcuno a volte si è un po’ piccato, ma essere obiettivi aiuta e io non voglio fare il guru, voglio fare il giullare di corte».

Quando lo ha capito?

«Sono sempre stata la bambina che faceva le imitazioni, gli spettacolini per i genitori, obbligando i cugini. Poi, ho iniziato con il teatro, a 25 anni. Per anni ho lavorato di giorno e fatto stand up di sera, è stato estenuante, ma oggi posso dire di avere realizzato il mio sogno».

Fare ridere gli altri è difficile.

«È vero, bisogna essere a proprio agio con l’idea del fallimento, ma qui ci viene in soccorso l’ingegneria, un corso di laurea in cui impari a integrare il fallimento nel processo. Se una battuta non fa ridere, dispiace, ma la sera dopo risali sul palco».

E lei per cosa ride?

«Per le cose cretine che arrivano nel momento serio».

