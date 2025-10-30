«Non è facile prendere punti a Cagliari» 

Anche senza Domenico Berardi, rimasto a riposo e nemmeno partito per la Sardegna, il Sassuolo ha espugnato la Domus trovando il secondo successo in trasferta dopo quello di un mese fa a Verona. «Non era facile fare una prestazione del genere su questo campo», sottolinea l'allenatore Fabio Grosso, «abbiamo colpito l'avversario nei momenti giusti. Sappiamo cosa vogliamo ottenere, poi non ci mettiamo i freni da soli: conosciamo le insidie del campionato, rimaniamo coi piedi per terra e continuiamo a racimolare punti».

La corsa

Il campionato positivo del Sassuolo si era interrotto con la sconfitta interna con la lanciatissima Roma, tornata in cima alla classifica. Ieri l'immediato riscatto: «Ma doveva venire in automatico, perché avevamo affrontato una squadra forte», premette Grosso, «abbiamo tanti giocatori nuovi e tanti stranieri, dobbiamo continuare a conoscerci giocando. Abbiamo margine per crescere, sono contento della prova dei ragazzi: venire qui e portare a casa l'intera posta in palio non è facile per nessuno, siamo contenti di esserci riusciti». Ad andare in gol, come nella precedente vittoria esterna, è stato Pinamonti con un gol di abilità, dopo il vantaggio firmato da Laurienté. «Andrea è un giocatore molto forte, sa che ha un potenziale veramente alto perché sa fare tante cose: se riesce a mettere quella cattiveria per scalare le graduatorie secondo me può essere molto più forte di quanto è stato fino a ora», sottolinea Grosso. (red. spo.)

