non è Dinamo da playoff 

universo TREVISO 77

DINAMO SASSARI 70

Nutribullet Treviso : Bowman 8 (0/2, 1/8, 4 r.), Zanelli 1 (0/1, 5 r.), Faggian ne, Harrison 7 (1/3, 1/3, 2 r.), Torresani ne, Robinson 5 (1/3, 1/6, 3 r.), Mezzanotte 7 (2/4, 1/3, 3 r.), Allen 15 (6/8, 1/3, 3 r.), Camara (4 r.), Olisevicius 18 (6/12, 2/6, 10 r.), Paulicap 9 (1/1, 4 r.). All. Vitucci.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 2 (0/1, 0/1, 2 r.), Pisano ne, Treier ne, Tyree 15 (1/3, 4/8, 4 r.), Kruslin 6 (0/2, 2/5, 5 r.), Raspino ne, Gentile (0/1 da tre), Diop 13 (4/8, 8 r.), Gombauld 15 (7/9, 2 r.), McKinnie 2 (1/1, 0/2, 2 r.), Jefferson 8 (1/3, 2/8, 5 r.), Charalampopoulos 9 (1/3 da tre, 6 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Sahin, Borgioni e Noce.

Parziali : 21-18; 39-37; 64-53.

Note . Uscito per 5 falli Tyree. Tiri liberi: Treviso 17/22; Sassari 15/23. Percentuali di tiro: Treviso 26/64 (9/29 da tre, ro 11 rd 28); Sassari 23/55 (9/28 da tre, ro 8 rd 27).

Fragile in trasferta, confusionaria, incapace di sollevarsi dall'anonimato. La Dinamo a Treviso perde non solo la possibilità di liberarsi dalle ansie da salvezza ma anche il saldo canestri: 77-70 per la squadra di Vitucci, che a Sassari aveva perso di 4 punti.

Questa gara e quella di Cholet giocata mercoledì potevano far svoltare la stagione e invece sono riemerse vecchie lacune, l'incostanza di Charalampopoulos e l'inconsistenza di McKinnie, tenuto in campo appena 11 minuti. Preludio a un ritorno sul mercato? Lo stesso coach Bucchi non ha gestito benissimo le rotazioni: Gombauld è stato tolto quando stava incidendo dentro l'area, Kruslin ha giocato quasi 33’ ed era spossato. Treier è rimasto ancora in panchina. «Dobbiamo essere più attenti e determinati in tutte le trasferte senza dimenticare che dobbiamo monetizzare le partite casalinghe», dice coach Piero Bucchi. Con un Banco così altalenante nel rendimento diventa difficile assemblare i quintetti, d'altro canto alcuni giocatori risentono più di altri la fatica fisica e quindi forse era il caso di allungare le rotazioni. Ad ogni modo d'ora in poi si giocherà solo una volta alla settimana, quindi le energie saranno dosate meglio.

Cronaca

Brutta partenza (13-3) e questo già depone contro la preparazione psicologica al match. Poi il bel recupero grazie alle iniziative di Tyree e all'energia di Diop: 21-18. I lunghi funzionano, gli esterni invece vanno a corrente alternata, comunque il Banco non si fa staccare e anzi con le triple di Kruslin e Tyree riesce a recuperare e sorpassare (34-37) prima che Treviso rimetta la freccia con Olasevicius: 39-37.

Nel terzo quarto Treviso non riesce a scappare, la formazione di Bucchi in qualche modo risale sino al 53-52 al 28'. Esce Gombauld, sbarella Jefferson con tre errori, il quintetto viene rivoluzionato e in neppure 70 secondi la Dinamo subisce un break devastante che la porta a -11. I padroni di casa toccano anche il +14, la zona 3-2 chiamata da Bucchi rallenta l'attacco trevigiano. Si accendono Jefferson e Tyree che però sul -5 fa 0/2 dalla lunetta e poi commette il quinto fallo. Treviso respira e ribalta la differenza canestri.

RIPRODUZIONE RISERVATA