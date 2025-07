Non è ancora il Cagliari che deve essere 

Hannover 2

Cagliari 0

Hannover (3-4-3) : Noll; Ghita (31’ st Blank), Tomiak, Okon; Matsuda (33’ st Sterner), Leopold, Taibi (11’ st Aseko), Neubauer; Bundu (31’ st Oudenne), Pichler (11’ st Källman), Chakroun (31’ st Rochelt). Allenatore Titz.

Cagliari (3-5-2) : Caprile (1’ st Ciocci); Di Pardo (1’ st Zappa), Pintus (25’ st Sulev), Veroli (1’ st Obert), Idrissi (1’ st Liteta); Adopo (1’ st Prati), Deiola, Cavuoti (25’ st Trepy); , Felici (1’ st Luvumbo), Vinciguerra (1’ st Zortea), Borrelli (1’ st Piccoli). Allenatore Pisacane.

Arbitro : Benen (Ger).

Reti : nel pt 17’ Tomiak (rigore), nel st 41’ Neubauer.

Note : ammoniti Adopo, Borrelli, Felici, Idrissi, Cavuoti, Vinciguerra, Tomiak, Piccoli.

Il Cagliari chiude con una sconfitta la prima parte di precampionato, ma Fabio Pisacane torna a casa con tante indicazioni. Perché il 2-0 incassato ieri all’Heinz von Heiden Arena con l’Hannover non può essere letto solo alla luce del risultato. Che, in estate, conta poco meno di zero. Tra le tante c’è la crescita atletica, dopo un ritiro dove i carichi di lavoro sono stati sempre pesanti, ma anche quelle lacune che potranno essere colmate con gli allenamenti e col mercato.

Rivoluzione

Si gioca tre giorni dopo la sfida al Galatasaray a Linz e con situazioni di mercato che consigliano attenzione. E allora il tecnico dà vita a una vera rivoluzione. La certezza resta la difesa a tre con Pintus, Deiola e Veroli davanti a Caprile. Sugli esterni Di Pardo e Idrissi, in mezzo Cavuoti al centro con Adopo e Felici ai fianchi. Davanti Borrelli e Vinciguerra. L’Hannover, che domenica esordirà in campionato (seconda divisione) vola, il Cagliari è sempre in ritardo e colleziona cartellini gialli (alcuni gratuiti) dal fiscalissimo arbitro Benen. Dopo 17’, a proposito di ritardo, Deiola chiude male e provoca un rigore che Tomiak trasforma. L’immediata reazione porta a una traversa scheggiata da Felici, poi riprende il monologo dei padroni di casa. A Borrelli e Vinciguerra non arrivano palloni giocabili, Caprile viene salvato dal palo sul colpo di testa di Pichler.

Ripresa

Nel secondo tempo Pisacane pesca a piene mani dalla panchina e spedisce in campo Ciocci, Obert, Zappa, Zortea, Prati, Liteta, Piccoli e Luvumbo, anche per evitare cartellini rossi, visti i chiari di luna. La musica però non cambia. L’Hannover fa girare a vuoto i rossoblù, sfiora più volte il bis e rischia solo quando Luvumbo da buona posizione centra il volto del portiere Noll. Al 41’ Neubauer spinge in rete una palla vagante nei pressi di Ciocci. C’è giusto il tempo per un gol in contropiede annullato a Trepy.

Pensando a Riva

Il 2-0 finisce in archivio. Resta una gara con poche luci e tante ombre, come da copione nelle partite sotto l’ombrellone e ancora un mese di allenamenti prima del campionato. Pisacane e il suo staff aspettano di avere gambe più leggere e qualche titolarissimo in più in campo. Magari già sabato contro il Saint-Étienne. Perché sarà ancora calcio d’estate, ma un trofeo dedicato a Gigi Riva non può essere un semplice allenamento.

