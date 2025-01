«Non dormo: temo che papà sgozzi mamma» 

Torino. La vicenda, avvenuta a maggio ma raccontata ieri dal quotidiano La Stampa, è impressionante. Ma al tempo stesso testimonia quanto possa essere preziosa la sensibilità e la preparazione degli insegnanti nell’affrontare le vicende che gli atteggiamenti e le difficoltà degli studenti lasciano trapelare.

Lo svenimento

I problemi della studentessa tredicenne erano apparentemente di stanchezza, forse di pessima qualità del sonno. Di fatto la 13enne più volte si era addormentata sui banchi di scuola durante la lezione. L’ultima volta però non si è assopita, ha perso i sensi. Poi, scrive il quotidiano torinese, ha spiegato: «Sono svenuta perché ho tante cose nella testa. Tante preoccupazioni. Di notte non riesco a dormire. Ho le allucinazioni. Ogni sera succede la stessa cosa. Mio padre racconta come ucciderà mia mamma. In quale modo potrebbe tagliarle la gola. Lo sento. Verso mezzanotte gira per casa con dei coltelli in mano. Sento i rumori dei suoi passi. Va in cucina, poi in soggiorno, in camera mia e nella sua. E, non so come spiegarlo, fa sentire il rumore di questi coltelli e dei suoi passi».

La sentenza

Dopo essersi confidata con l’insegnante la ragazzina non riusciva comunque a muoversi, aveva le gambe bloccate. Una visita medica ha escluso problemi neurologici, ma a quel punto la prof l’ha portata nell’ambulatorio di psicologia scolastica. Qui la ragazzina si è sbloccata e ha raccontato una storia di vessazioni familiari che più tardi la madre ha confermato agli investigatori. Il marito, ha detto ai carabinieri incaricati dell’indagine scattata dopo le confidenze della studentessa, era arrivato a inserirle una app sul telefonino per monitorare i suoi spostamenti. E quando, esasperata, gli aveva detto che intendeva chiedere la separazione, a quel punto erano cominciate le minacce di morte. La donna è stata portata in un luogo protetto insieme alle due figlie, di cui ha ottenuto l’affidamento esclusivo. L’uomo, che intanto ha già patteggiato una condanna per maltrattamenti, dovrà frequentare per un anno un centro di recupero.

RIPRODUZIONE RISERVATA